首批退稅憑單 月底前兌領

財政部高雄國稅局昨（18）日提醒，首批綜所稅退稅憑單已自7月31日起陸續寄出，兌領期限最晚至9月30日止，呼籲民眾把握時效到指定金融機構兌換。

高雄國稅局表示，今年5月申報去年度綜所稅首批退稅案，若民眾未選擇直撥退稅，也未留下存款帳戶，導致無法退稅，國稅局就會將退稅憑單以掛號方式通知。

國稅局指出，若退稅憑單金額未滿5,000元，可攜帶退稅憑單、國民身分證及印章向憑單上指定撥付銀行兌領現金，其餘均須存入金融機構或郵局帳戶，透過票據交換，才能領到退稅款。

國稅局建議，納稅人辦理綜所稅結算申報時，可多採「存款帳戶」直撥退稅，除退稅款會在退稅當日立即撥入外，也不必擔心退稅憑單遺失、汙損或過期，也不必前往金融機構提兌奔波，便捷又安全。