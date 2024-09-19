聽新聞
0:00 / 0:00

首批退稅憑單 月底前兌領

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局昨（18）日提醒，首批綜所稅退稅憑單已自7月31日起陸續寄出，兌領期限最晚至9月30日止，呼籲民眾把握時效到指定金融機構兌換。

高雄國稅局表示，今年5月申報去年度綜所稅首批退稅案，若民眾未選擇直撥退稅，也未留下存款帳戶，導致無法退稅，國稅局就會將退稅憑單以掛號方式通知。

國稅局指出，若退稅憑單金額未滿5,000元，可攜帶退稅憑單、國民身分證及印章向憑單上指定撥付銀行兌領現金，其餘均須存入金融機構或郵局帳戶，透過票據交換，才能領到退稅款

國稅局建議，納稅人辦理綜所稅結算申報時，可多採「存款帳戶」直撥退稅，除退稅款會在退稅當日立即撥入外，也不必擔心退稅憑單遺失、汙損或過期，也不必前往金融機構提兌奔波，便捷又安全。

國稅局 稅款 綜所稅

延伸閱讀

保單變更要保人視同財產移轉 國稅局：記得申報贈與稅

保單變更要保人屬贈與 30日內辦理贈與稅申報

大銀微系統節能減碳獲頒使用電子發票績優營業人獎

開放買爆？日本考慮取消免稅品裝袋密封要求、移除每日免稅額上限

相關新聞

企業報房地合一稅 別踩雷

財政部高雄國稅局表示，公司出售不動產，在計算房地合一稅時，可扣除取得成本及相關費用，不過費用認定有其限制，申報時要特別注...

境外保單理賠 要課遺產稅

透過保單傳承財產要注意，財政部中區國稅局昨（18）日提醒，購買未經我國金管會核准的外國保險公司之人壽保險，雖已指定受益人...

娛樂稅率調降 政院今拍板

行政院會今（19）日將通過《娛樂稅法》修法，授權地方政府自行決定是否停徵電影等藝文活動及競技比賽娛樂稅，另也調降多數項目...

首批退稅憑單 月底前兌領

財政部高雄國稅局昨（18）日提醒，首批綜所稅退稅憑單已自7月31日起陸續寄出，兌領期限最晚至9月30日止，呼籲民眾把握時...

保單變更要保人視同財產移轉 國稅局：記得申報贈與稅

國人常利用保險進行投資理財規劃，財政部中區國稅局表示，若是希望等到子女成年後，再透過變更要保人方式，達到財富傳承，此時因...

父離世留下億元保單 兒子做錯一件事竟被追繳3600萬

現金轉保單避稅要注意，財政部中區國稅局18日分享，老張生前透過保險規劃財產，不過兒子沒有申報加總進遺產總額，主張老張有指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。