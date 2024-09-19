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境外保單理賠 要課遺產稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
未經金管會核准的外國壽險商品雖指定受益人，仍應計入遺產總額。 聯合報系資料庫
未經金管會核准的外國壽險商品雖指定受益人，仍應計入遺產總額。 聯合報系資料庫

透過保單傳承財產要注意，財政部中區國稅局昨（18）日提醒，購買未經我國金管會核准的外國保險公司之人壽保險，雖已指定受益人，仍應計入遺產總額課徵遺產稅

國稅局舉例，老張在生前投保外國保險公司的人壽保險商品，死亡時核算保單價值1億元，老張兒子沒把這筆錢計入遺產總額申報，被查到時，兒子主張父親有指定受益人，因此無須計入。

國稅局表示，經查後，發現老張生前是投保外國保險公司的人壽保險商品，外國保險公司沒有依照《保險法》經金管會核准，與傳統經過金管會核准的保單不同，依規定須納入遺產總額計算課稅。

國稅局說明，一般保單經過金管會核准後，在我國販售，若保險有指定受益人，最終核發的人壽保險金可不納入遺產總額，不過老張案例非我國保單，而是境外保單，以保單價值1億多元計算，須補徵遺產稅2,000萬餘元，並處罰鍰1,600萬餘元，加總約3,600萬元。

除了保單類型要留意，國稅局提醒，國人經常用保險進行投資理財或資產傳承，若要等到子女成年後，變更原購買保單要保人，形同要保人將保單價值無償移轉給他人，屬遺產及贈與稅法所規定的贈與行為，應申報贈與稅。

舉例而言，老李2011年1月1日以自己為要保人，向保險公司購買保單，等到兒子成年時，在2024年8月1日將要保人變更為兒子，保單在變更日的保單價值準備金為600萬元，應計入2024年度贈與總額600萬元，因已超過贈與稅免稅額244萬元，應在贈與行為發生後30日內申報。

保單 保險金 遺產稅

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