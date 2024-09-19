企業報房地合一稅 別踩雷

財政部高雄國稅局表示，公司出售不動產，在計算房地合一稅時，可扣除取得成本及相關費用，不過費用認定有其限制，申報時要特別注意，以免被剔除補稅。持有房屋、土地期間的使用費用不能認列，實務上有五種常見錯誤樣態。

包含房屋稅、地價稅、管理費、折舊費用、屬營利事業經營事業或附屬業務的營業費用等五種，國稅局提醒，由於這類費用不屬交易該房屋、土地所支付的必要費用，因此不能認列扣除。

公司申報房地合一稅須知 圖／經濟日報提供

營利事業出售適用房地合一稅制的房屋、土地，在計算應納稅額時，要用課稅所得乘上適用稅率，課稅所得是用房地交易時的成交價額扣除取得成本、相關費用及土地漲價總數額，成本及費用如何認列，關乎應繳稅額的多寡。

國稅局表示，在認列費用時，可提出證明文件，核實列報交易房地所支付的必要費用，如廣告費、清潔費、搬運費、規費等，但如果是像房屋稅、地價稅等，並非基於交易所支付的費用，即使申報也不能認列。

國稅局舉例，甲公司經營廢五金銷售業，2022年1月10日出售於2021年9月30日取得的房屋、土地，適用房地合一稅2.0，因持有期間未超過兩年，適用房地合一稅率為45%。

國稅局發現，甲公司申報成交價29億元，扣除取得成本27億元及必要費用1.1億元，交易所得9,000萬元，但經查核發現，甲公司誤將經營廢五金銷售的營業費用計算分攤500萬元及房屋稅10萬元列報交易費用，從房屋、土地交易損益中減除。

國稅局剔除多列的費用，調增房地交易所得510萬元，補稅229.5萬元。

另外針對取得成本，國稅局解釋，包括購入房屋、土地達可供使用狀態前支付的必要花費，如契稅、印花稅、代書費、規費、公證費、仲介費等，以及取得房屋後，在使用期間支付能增加房屋價值或效能且非兩年內所能耗竭的增置、改良或修繕費。