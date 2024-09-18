保單變更要保人視同財產移轉 國稅局：記得申報贈與稅

國人常利用保險進行投資理財規劃，財政部中區國稅局表示，若是希望等到子女成年後，再透過變更要保人方式，達到財富傳承，此時因為仍屬保險契約存續期間，移轉變更也是贈與稅範圍，因此要記得依法申報，以免受罰。

中區國稅局表示，保險變更要保人時，代表將保單價值無償移轉予他人，屬遺產及贈與稅法第4條第2項的贈與行為，應申報贈與稅，實務上經常發現民眾漏報。

中區國稅局舉例，老李2011年1月1日以自己為要保人，向保險公司購買保單，但等到兒子成年時，在2024年8月1日將要保人變更為兒子，保單在變更日的保單價值準備金為600萬元，應計入2024年度贈與總額600萬元。

中區國稅局指出，因已超過贈與稅免稅額244萬元，因此老李應在贈與行為發生後30日內，也就是2024年8月31日前辦理贈與稅申報。

中區國稅局提醒，保險契約存續期間變更要保人，且保單價值準備金超過贈與稅免稅額時，應於規定期限內申報並繳納贈與稅，以免受罰。