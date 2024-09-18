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保單變更要保人屬贈與 30日內辦理贈與稅申報
國人常利用保險進行投資理財規劃，於下一代成年後，以變更要保人方式，達成財富傳承，財政部中區國稅局表示，保險契約存續期間變更要保人，形同要保人將保單價值無償移轉予他人，屬遺產及贈與稅法贈與行為，應申報贈與稅。
該局舉例，甲君100年1月1日以自己為要保人向保險公司購買1張保單，之後於113年8月1日將要保人變更為其子，該保單在變更日的保單價值準備金為台幣(下同)600萬元，應計入113年度贈與總額600萬元。
中區國稅局指出，因已超過贈與稅免稅額244萬元，甲君應於贈與行為發生後30日內，即113年8月31日前辦理贈與稅申報。
中區國稅局強調，保險契約存續期間變更要保人，且保單價值準備金超過贈與稅免稅額時，應於規定期限內申報並繳納贈與稅，以免受罰。
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