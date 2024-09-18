父離世留下億元保單 兒子做錯一件事竟被追繳3600萬

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
一般保單指定受益人免計入遺產總額，但未經金管會核准保單不適用。圖／聯合報系資料照片
一般保單指定受益人免計入遺產總額，但未經金管會核准保單不適用。圖／聯合報系資料照片

現金轉保單避稅要注意，財政部中區國稅局18日分享，老張生前透過保險規劃財產，不過兒子沒有申報加總進遺產總額，主張老張有指定受益人無須計入，不過經查發現，該保單屬於未經金管會核准的人壽保險，因此要課徵遺產稅

中區國稅局說明，老張死亡後，兒子主張自己是繼承人，依法應不計入遺產總額，不過經查核後發現，老張生前是投保外國保險公司的人壽保險商品，外國保險公司沒有依照保險法核准，在我國合法販售，因此要納入遺產總額計算課稅。

中區國稅局進一步說明，一般保單經過金管會核准後，在我國販售，這類保險有指定受益人，因此最終核發的人壽保險金可不納入遺產總額，不過老張案例非我國保單，老張的保單價值最終核發1億多元，因此須補徵遺產稅2,000萬餘元並處罰鍰1,600萬餘元。

中區國稅局提醒，繼承人應檢視被繼承人生前是否有投保未經金管會核准的境外保單，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動向稅捐稽徵機關補報並補繳所漏稅捐者，可依稅捐稽徵法第48條之1規定僅予加計利息，免予處罰。

保單 保險金 國稅局 遺產稅 金管會

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