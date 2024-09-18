快訊

國土法引爆綠營戰火 20綠委今籲調整時程

警濫查個資嚴重 重創形象威信

蘇力今將生成 吳德榮：雙颱雖不侵台 致未來1周多雨

地方政府喊話財政部 撥補稅收損失

經濟日報／ 記者邱琮皓翁至威／台北報導

財政部推動囤房稅2.0，並配套單一自住降稅，已有地方政府向財政部喊話，因降稅減少的稅收財源，希望中央彌補。財政部明年已編列1.3億元預算，預計用來撥補地方房屋稅損失。

財政部修正房屋稅條例，除針對囤房加稅外，為鼓勵自住，也針對全國單一自住情況給予降稅，從原本適用稅率1.2%降至1%。

財政部官員表示，先前曾粗略估算，若地方政府都能按照財政部基準來訂定囤房稅率，基本上不會產生稅損。

然而，地方政府已出面頻頻向中央喊話，例如桃園市政府就表示，經過估算，修法造成的稅收損失約9,000萬元，實際稅收影響尚未確定，但修法通過後，若確實有損失，因桃園市徵收率是比照中央基準，希望中央補足稅損。

台東縣政府先前也曾表示，由於轄內持有多戶房屋的納稅人數比其他縣市少，雖推動囤房稅，但再加上單一自住降稅後，縣府稅收不增反減900多萬元，也向中央喊話，希望短缺能由中央補足。

翻開財政部預算書，明年新增一筆預算1.3億元，作為地方房屋稅款短少補助，撥補直轄市、縣市政府稅收實質損失。

囤房稅 房屋稅 財政部

延伸閱讀

拓展海外綠能商機好機會 財政部10月邀專家開講

捲入恒大風暴 普華永道涉弊 香港要查

對陸鋼品雙反調查 10月9日落日

全球稅制影響跨國企業 財政部給三大建議迎戰

相關新聞

囤房稅2.0…地方課徵共識高 全國約120萬戶將受影響

囤房稅2.0今年7月上路，明年5月開徵，全國22縣市中已多達15個地方政府提出房屋稅自治條例修法，對於稅率有高度共識。除...

地方政府喊話財政部 撥補稅收損失

財政部推動囤房稅2.0，並配套單一自住降稅，已有地方政府向財政部喊話，因降稅減少的稅收財源，希望中央彌補。財政部明年已編...

獎酬員工股票列報 三重點

公司透過發行「員工認股權」等獎酬計畫留才相當普遍，但當獎酬對象是關係企業員工，例如大型企業因人才調度或公司被收購，以母公...

出售「剩餘財產」 稅負算清楚

台南市財稅局表示，民眾行使「剩餘財產差額分配請求權」取得被繼承人土地，雖可申請不課土增稅，但日後再出售時，將會回過頭來以...

拆除房屋 30日內註銷稅籍

台中市地方稅務局表示，有民眾反映查調全國財產總歸戶資料時，發現清單上還列有已拆除房屋，經查明後發現，原來是民眾在房屋拆除...

私地取得停車場證 享優稅

台中市稅務局提醒，私有地上興建停車場供民眾使用，只要取得交通主管機關核發的停車場登記證，納稅人可在今年9月23日前提出申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。