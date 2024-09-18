地方政府喊話財政部 撥補稅收損失

財政部推動囤房稅2.0，並配套單一自住降稅，已有地方政府向財政部喊話，因降稅減少的稅收財源，希望中央彌補。財政部明年已編列1.3億元預算，預計用來撥補地方房屋稅損失。

財政部修正房屋稅條例，除針對囤房加稅外，為鼓勵自住，也針對全國單一自住情況給予降稅，從原本適用稅率1.2%降至1%。

財政部官員表示，先前曾粗略估算，若地方政府都能按照財政部基準來訂定囤房稅率，基本上不會產生稅損。

然而，地方政府已出面頻頻向中央喊話，例如桃園市政府就表示，經過估算，修法造成的稅收損失約9,000萬元，實際稅收影響尚未確定，但修法通過後，若確實有損失，因桃園市徵收率是比照中央基準，希望中央補足稅損。

台東縣政府先前也曾表示，由於轄內持有多戶房屋的納稅人數比其他縣市少，雖推動囤房稅，但再加上單一自住降稅後，縣府稅收不增反減900多萬元，也向中央喊話，希望短缺能由中央補足。

翻開財政部預算書，明年新增一筆預算1.3億元，作為地方房屋稅款短少補助，撥補直轄市、縣市政府稅收實質損失。