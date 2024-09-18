囤房稅2.0…地方課徵共識高 全國約120萬戶將受影響

囤房稅2.0今年7月上路，明年5月開徵，全國22縣市中已多達15個地方政府提出房屋稅自治條例修法，對於稅率有高度共識。除連江縣外，其餘14縣市對於「非自住住家」皆規定七戶以上課最高稅率4.8%。

財政部推動囤房稅2.0，為避免地方消極不配合，因而提出稅率基準供各地方政府參考，雖財政部強調仍授權地方自行訂定稅率，但從結果來看，幾乎所有縣市都比照財政部基準辦理，顯示財政部所提的稅率基準具定錨效果。

房屋稅差別稅率2.0（囤房稅2.0）目標為自住降稅、囤房重稅，修法針對非自住住家房屋改採全國歸戶，稅率調升至2%至4.8%，地方政府皆須訂定差別稅率，並採全數累進課徵，全國約120萬戶因加重囤房稅受衝擊，估稅增50億元；另單一自住房屋稅降至1%。

雖囤房稅2.0今年7月1日上路，但真正反映在稅單要到明年5月，各地方政府配合中央法令修正，正加速修訂自治條例，最慢明年2月前要完成。觀察財政部統計、各縣市公告，全國已至少有15縣市提出版本。

其中進度較快的，新竹縣、新竹市、連江縣、嘉義縣、台東縣，都已通過縣市議會三讀；另外台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市，則都已提出草案。

觀察各地方政府所提稅率，直轄市方面，目前對於非自住住家稅率（一般囤房稅）方案，持有二戶內稅率3.2%，三至四戶3.8%，五至六戶4.2%，七戶以上4.8%，皆與財政部提供的基準一致。

連江縣則規定，持有非自住住家四戶內，稅率一律2%，五戶以上稅率2.5%，是唯一較財政部基準寬鬆的縣市。

其餘縣市方面，則規定持有非自住住家一戶以內2.6%，二至四戶3.2%，五至六戶3.8%，七戶以上4.8%，也都與財政部對於非六都縣市所提的基準一致。

至於尚未提出版本的地方政府，最慢要在明年2月前完成自治條例修正，在多數地方政府皆採納財政部版本的情況下，預料這些縣市跟進的機率高，多數仍會按照中央基準來設計囤房稅率。

財政部先前評估，整體房屋稅條例修法約影響400萬戶，有些為加稅、有些是減稅；其中因加重囤房稅率受到衝擊戶數約120萬戶，估增加稅收約50億元。