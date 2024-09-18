拆除房屋 30日內註銷稅籍

台中市地方稅務局表示，有民眾反映查調全國財產總歸戶資料時，發現清單上還列有已拆除房屋，經查明後發現，原來是民眾在房屋拆除時，未把握時限內申報註銷房屋稅籍，才會持續被課房屋稅。

稅務局說明，依《房屋稅條例》規定，屋主要拆除房屋，應依規定於房屋拆除完成日起算30日內，向房屋所在地稅捐機關申報註銷房屋稅籍，在未重建完成期間內，才能停止課稅。

若房屋已拆除，納稅義務人應在拆除完成後，儘速申報註銷房屋稅籍，經稅務局查證屬實後，可自申請當月註銷房屋稅籍，才不會導致全國財產總歸戶查詢清單中，還留存該筆房屋資料。

稅務局提醒，房屋若拆除多年，納稅義務人若能提供實際拆除日期相關文件，如地政機關核發的建物滅失資料、印有日期的拆除相片等，仍可追溯至拆除當月註銷房屋稅籍並停徵房屋稅。