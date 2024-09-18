私地取得停車場證 享優稅

台中市稅務局提醒，私有地上興建停車場供民眾使用，只要取得交通主管機關核發的停車場登記證，納稅人可在今年9月23日前提出申請，當年度就可按千分之10優惠稅率課徵地價稅，若逾期申請，要從申請的次年起才能適用。

台中市稅務局說明，停車場用地已按特別稅率課徵地價稅者，如停車場登記證核准設置年限屆滿，須重新申請換發新的停車場登記證，今年可在9月23日前檢附證明文件提出申請，經審查核准後，即可繼續用特別稅率課徵地價稅。

不過，依照停車場法第11條規定設置之臨時路外停車場者，非屬行政院核定範圍，不適用特別稅率，仍應按一般用地稅率課徵地價稅。

地價稅採累進稅率，共分成六級，課徵稅率從千分之10至千分之55。

稅務局提醒，適用特別稅率的用地，當適用特別稅率的原因、事實消減時，應自原因、事實消滅次年起恢復按一般用地稅率課地價稅。