出售「剩餘財產」 稅負算清楚

台南市財稅局表示，民眾行使「剩餘財產差額分配請求權」取得被繼承人土地，雖可申請不課土增稅，但日後再出售時，將會回過頭來以被繼承人取得時間的地價來計算漲價數額，可能導致須課徵高額土增稅。

納稅人在選擇要不要申請暫時免課土增稅時，可仔細撥算盤，並釐清自身財產規劃。

財稅局表示，生存配偶行使剩餘財產差額分配請求權，可節省遺產稅，但如果財產為土地，在土增稅方面，雖可暫時不課土增稅，但未來若有出售計畫，在稅務上未必划算，反而可能省了遺產稅、卻要多繳土增稅。

財稅局指出，以行使剩餘財產差額分配請求權取得被繼承人土地後，雖經稅捐稽徵機關核定「不課徵」土增稅，但未來該地再出售時，所核計土增稅原地價認定，是以被繼承人取得該土地時核計土增稅現值為原地價。

財稅局解釋，這與透過「繼承」方式取得土地不同，繼承土地是以被繼承人死亡當年公告現值為原地價，剩餘財產差額分配請求權取得土地，則是回溯到被繼承人生前取得土地時的公告現值，二種取得方式所計徵的土增稅大不同。

財稅局舉例，某地1999、2011、2024年公告土地現值總額分別為50萬、150萬、300萬元，甲君1999年間取得，並於2011年間過世，配偶乙君行使剩餘財產差額分配請求權取得這筆土地，後來在2024年出售第三人。

以此案例，乙君出售時，應以甲君最初取得土地時現值為原地價，以出售時地價300萬元減除原地價50萬元，漲價250萬元，以此計算土增稅；同樣條件下，若以繼承方式取得，原地價為甲君去世時的150萬元，漲價150萬元，兩者差距相當大。