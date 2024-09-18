快訊

國土法引爆綠營戰火 20綠委今籲調整時程

警濫查個資嚴重 重創形象威信

蘇力今將生成 吳德榮：雙颱雖不侵台 致未來1周多雨

出售「剩餘財產」 稅負算清楚

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
稅務示意圖。聯合報系資料照
稅務示意圖。聯合報系資料照

台南市財稅局表示，民眾行使「剩餘財產差額分配請求權」取得被繼承人土地，雖可申請不課土增稅，但日後再出售時，將會回過頭來以被繼承人取得時間的地價來計算漲價數額，可能導致須課徵高額土增稅。

納稅人在選擇要不要申請暫時免課土增稅時，可仔細撥算盤，並釐清自身財產規劃。

財稅局表示，生存配偶行使剩餘財產差額分配請求權，可節省遺產稅，但如果財產為土地，在土增稅方面，雖可暫時不課土增稅，但未來若有出售計畫，在稅務上未必划算，反而可能省了遺產稅、卻要多繳土增稅。

財稅局指出，以行使剩餘財產差額分配請求權取得被繼承人土地後，雖經稅捐稽徵機關核定「不課徵」土增稅，但未來該地再出售時，所核計土增稅原地價認定，是以被繼承人取得該土地時核計土增稅現值為原地價。

財稅局解釋，這與透過「繼承」方式取得土地不同，繼承土地是以被繼承人死亡當年公告現值為原地價，剩餘財產差額分配請求權取得土地，則是回溯到被繼承人生前取得土地時的公告現值，二種取得方式所計徵的土增稅大不同。

財稅局舉例，某地1999、2011、2024年公告土地現值總額分別為50萬、150萬、300萬元，甲君1999年間取得，並於2011年間過世，配偶乙君行使剩餘財產差額分配請求權取得這筆土地，後來在2024年出售第三人。

以此案例，乙君出售時，應以甲君最初取得土地時現值為原地價，以出售時地價300萬元減除原地價50萬元，漲價250萬元，以此計算土增稅；同樣條件下，若以繼承方式取得，原地價為甲君去世時的150萬元，漲價150萬元，兩者差距相當大。

土增稅 遺產稅

延伸閱讀

台積電進駐熊本 福岡縣工業用地變動率全日本第一

國土法紛擾不斷 中南部20名綠委籲政院「充分溝通再上路」

給錢不如給房？老翁做對「1件事」無痛轉移財產 省近400萬贈與稅

南投2期青宅動土後靜悄悄 縣府為1事做地籍測量

相關新聞

囤房稅2.0…地方課徵共識高 全國約120萬戶將受影響

囤房稅2.0今年7月上路，明年5月開徵，全國22縣市中已多達15個地方政府提出房屋稅自治條例修法，對於稅率有高度共識。除...

地方政府喊話財政部 撥補稅收損失

財政部推動囤房稅2.0，並配套單一自住降稅，已有地方政府向財政部喊話，因降稅減少的稅收財源，希望中央彌補。財政部明年已編...

獎酬員工股票列報 三重點

公司透過發行「員工認股權」等獎酬計畫留才相當普遍，但當獎酬對象是關係企業員工，例如大型企業因人才調度或公司被收購，以母公...

出售「剩餘財產」 稅負算清楚

台南市財稅局表示，民眾行使「剩餘財產差額分配請求權」取得被繼承人土地，雖可申請不課土增稅，但日後再出售時，將會回過頭來以...

拆除房屋 30日內註銷稅籍

台中市地方稅務局表示，有民眾反映查調全國財產總歸戶資料時，發現清單上還列有已拆除房屋，經查明後發現，原來是民眾在房屋拆除...

私地取得停車場證 享優稅

台中市稅務局提醒，私有地上興建停車場供民眾使用，只要取得交通主管機關核發的停車場登記證，納稅人可在今年9月23日前提出申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。