獎酬員工股票列報 三重點

公司透過發行「員工認股權」等獎酬計畫留才相當普遍，但當獎酬對象是關係企業員工，例如大型企業因人才調度或公司被收購，以母公司股票獎酬子公司員工，稅務上薪資費用認列該如何處理才不會踩雷？KPMG安侯建業稅務部執業會計師丁英泰建議，有三點須特別注意。

丁英泰舉例，當甲公司（母公司）百分之百收購乙公司（子公司）股份時，雙方通常會商議就乙公司發行的「員工認股權」，於既得條件達成後，轉由甲公司發行股票給乙公司員工。

發股票給子公司注意事項

母公司發行自己公司認股權給子公司員工時，稅務上該如何認定？丁英泰解釋，早期稅局認為在此情形母、子公司都不能認列薪資支出，不過後來發現這種作法會導致財稅處理不一致，財政部才在2018年發布函釋，認為有助集團企業獎酬集團內員工及留攬人才，准予子公司認列薪資支出，讓財會處理一致。

不過由子公司認列薪資支出仍要注意三點，丁英泰提醒，第一，依照函釋說明，薪資支出是在股票獎酬的既得期間內認列，但在員工最終沒有執行認股權，導致認股權過期、失效時，子公司應「校正回歸」先前已認列的薪資支出，否則即有漏報所得風險，特別是由子公司員工執行母公司發行的認股權，涉及兩間公司的法令遵循，操作上要很小心。

第二，丁英泰指出，處理這類情形，要特別注意發行認股權的母公司是「外國公司」時，雖然境內子公司仍可認列費用，但認列時點不太一樣，依照函釋，在發行認股權的公司是外國公司時，必須等到員工實際執行認股權、真正取得股票年度，才能認列薪資支出。

第三，丁英泰表示，子公司在稅上可認列薪資支出的規定，只有在母公司發「股票獎酬」給子公司員工時才適用，近期有許多公司依照《公司法》第235條的員工分紅規定，以發「現金」的方式給子公司員工，此時就不在前述函釋適用範圍，此時母、子公司反而都不能認列薪資費用，在稅務申報上非常不利。