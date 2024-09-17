給錢不如給房？老翁做對「1件事」無痛轉移財產 省近400萬贈與稅

父母親若要將大筆資產轉移給兒女，與其直接給錢，不如先幫忙購置房地後再贈與，更能起到節稅作用。專家舉例，4,300萬元現金贈與子女，扣除免稅額244萬後，4,056萬還需繳483.4萬元稅款；若是將該筆資金拿來購置辦公室，就能用土地「公告現值」及房屋「評定現值」申報，能發揮節稅效果。

許多父母辛苦打拚一輩子，想把財產無痛轉移給子女，就要先了解課稅原則，正業地政士聯合事務所所長鄭文在指出，一名老柯想把4300萬元資產移轉給子女，透過購買商辦方式，就能在短期內將資產移轉，又能發揮節稅作用。

鄭文在表示，買賣契約書分成私契及公契，私契載明買賣總價、付款方式、稅費負擔、違約責任及點交日期等等；公契純粹為課徵土地增值稅及契稅之用，也就是無論成交價是3300萬元、4300萬元或是5300萬元，公契都是以土地「公告現值」以及房屋「評定現值」做為申報。

鄭文在指出，因為公告現值大約只有市價的2至3成，因此購置不動產就成了贈與稅及遺產稅的節稅的理想標的，也就是與其直接把4300萬元給小孩去買房，不如取得房屋後再贈與給小孩。

鄭文在舉例，老柯購買一間辦公室土地持分是22.944平方公尺，公告現值每平方公尺為45萬8,551元，土地總現值為1,052萬994元，連同房屋現值61萬7,800元，合計房地總現值為1,113萬8,794元，扣除每年贈與稅免稅額244萬元，贈與淨額剩下869萬8,794元，贈與稅只要繳10%，算下來就是86萬9,879元。

對比之下，鄭文在說，若老柯直接將4,300萬現金贈與子女，扣除免稅額244萬元，贈與淨額還有4,056萬元，此時贈與稅就高達483萬4,000元。

鄭文在說，兩種做法雖然目標一致，但贈與稅一來一往就相差396萬4,121元，當遺產及贈與稅發生時，節稅的效果真金白銀讓人不得不在乎，記得每個人都需要提早規劃，確保稅稅平安。