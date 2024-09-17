拓展海外綠能商機好機會 財政部10月邀專家開講

為增加國內廠商對多邊開發銀行商機瞭解，財政部預計在10月2日舉辦「多邊開發銀行永續及綠能商機說明會」，邀請亞銀與歐銀永續及綠能領域專家說明採購商機，以利國內廠商爭取及拓展海外業務版圖。

台灣是亞洲開發銀行(亞銀) 創始會員國、歐洲復興開發銀行(歐銀)特別觀察員，財政部表示，兩者皆為多邊開發銀行，屬政府間國際組織，總部分別設於菲律賓馬尼拉及英國倫敦，透過貸款、援贈及技術援助等方式，資助及參與各項發展計畫，協助開發中會員國經濟及社會發展。

其中，亞銀營運地區包括東亞、東南亞、南亞、中西亞及太平洋國家；歐銀營運地區則主要集中於中歐、東歐、南歐、中亞及地中海沿岸國家。

財政部預計於10月2日下午1點30分至4點在台北南港展覽館2館7樓702C會議室舉辦「多邊開發銀行永續及綠能商機說明會」，邀請歐銀與亞銀永續及綠能領域專家說明多邊開發銀行採購商機，協助我國相關產業承包商、製造商、供應商及諮詢顧問等瞭解多邊開發銀行於其會員國進行相關計畫商機概況。

財政部指出，歡迎廠商、金融業者、學術單位或有興趣瞭解多邊開發銀行商機者，若欲參加本年10月2日下午1點30分至4點舉辦的「多邊開發銀行永續及綠能商機說明會」，請在9月23日前報名。