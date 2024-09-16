外人贈境內財產 適用免稅額

財政部台北國稅局表示，外籍人士贈與中華民國境內財產，也屬於贈與稅課徵範圍，並且同樣可適用每年244萬元的贈與免稅額。

台北國稅局表示，我國贈與稅是採「屬地」兼「屬人」主義，經常居住中華民國境外的中華民國國民、及非中華民國國民，贈與在中華民國「境內」的財產，同樣要課贈與稅。

至於贈與稅免稅額，針對適用對象規定，是否為我國國民並非關鍵，而是只要是贈與稅納稅人，就享有贈與稅免稅額，換言之，外籍人士贈與我國境內財產，每年也與國人一樣，可自贈與總額中減除免稅額。