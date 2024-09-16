外僑離境不返回 先繳綜所稅

財政部中區國稅局表示，在我國境內居住的外僑，若於年度中途離境、不再入境，應依照當年度在境內居住日數占全年度日數之比率換算減除免稅額、標準扣除額等，並在離境前完成申報繳納綜所稅。

中區國稅局表示，境內居住的外僑，若中華民國來源所得，一般是在隔年5月1日至31日向居留地國稅局申報，但若在年度中途離境而不再入境，就應在「離境前」完成綜所稅報繳。

依《所得稅法》規定，凡有中華民國來源所得個人，應依規定課徵綜所稅；非境內居住個人，而有我國來源所得者，除另有規定外，應分別就源扣繳。

外僑因在台居留期間不同，分為非我國境內居住個人（非居住者）與境內居住個人（居住者），居住者與非居住者以同一課稅年度居留滿183天者作為分水嶺。

居留天數183天以上者，應將該年度在境內取得各類所得、勞務報酬等總計，減除免稅額、扣除額及基本生活費差額後的綜合所得淨額，依累進稅率報繳綜所稅。

若護照簽證或居留證所記載居留期間未滿183天，或外僑沒有提供證件證明居留天數滿183天，扣繳義務人應依非我國境內居住者扣繳率扣繳。