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報廢境內外資產 三點不漏

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

財政部高雄國稅局表示，營利事業報廢境內外固定資產及商品、原料、物料或在製品等存貨相關規定，須留意三件事，包括須提供會計師查核簽證報告、檢附資料核實認定、報請稅局核備。

公司常見的報廢樣態共分為三大類，分別為境內固定資產報廢、境內存貨報廢、境外固定資產或存貨報廢，在列報報廢損失時，大原則雷同，都必須備妥相關資料、核實認定，但細節各有不同。

首先，報廢境內固定資產，主要是因特定事故導致未達耐用年數，而毀滅或廢棄。營利事業報廢方式必須提出會計師或年度所得稅查核簽證報告，並檢附相關資料核實認定，並事前報請稽徵機關核備。另外也要事業主管機關監毀並出具載有監毀固定資產品名、數量及金額的證明文件等核實認定。

其次，境內存貨報廢，則是以商品或原料、物料、在製品等存貨，因過期、變質、破損等情況而無法出售、加工製造等因素而報廢。

這種情況下，報廢也須有會計師或年度所得稅查核簽證報告，並檢附相關資料核實認定，同時要在事實發生後30日內檢具清單報請該管稽徵機關派員勘查監毀，並依事業主管機關監毀並取具證明文件，核實認定。

最後，若為境外固定資產或存貨報廢，則是因特定因素須就地報廢。報廢方式則是要依規定，依照本國會計師或年度所得稅查核簽證報告，檢附相關資料核實認定，事前也要檢具清單敘明理由報請稽徵機關核備後，委託境外當地合格會計師或公證機構或檢驗機構監毀，並取得相關證明文件，供稽徵機關查核認定。

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