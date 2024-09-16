對陸鋼品雙反調查 10月9日落日

台灣對中國大陸五項鋼品反補貼、反傾銷「雙反調查」五年大限將屆滿，財政部昨（16）日表示，在公告期限內，未接到任何繼續採行相關措施的申請，確定對陸製進口五項鋼品雙反措施將於10月9日落日，也就是說，不對五項陸製鋼品進口另行加稅。

財政部是在2018年4月對五件大陸鋼品同步展開調查，其中三件為反補貼調查，對象為現已課徵反傾銷稅的進口特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板及不鏽鋼冷軋鋼品；另兩件為反補貼、反傾銷調查的「雙反調查」，包含特定不鏽鋼熱軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品。

對陸五項鋼品雙反調查最新進度

由於這是我國政府首度主動啟動雙反調查，當時引起業界高度關注。

財政部在2019年終判時，認為根據當時關務署調查結果，以及經濟部的兩次產業損害調查，都認為有產業損害之虞，理應對自中國大陸進口五項鋼品課稅，但參考經濟部在第二次產業損害調查，認為課稅後可能對國家整體經濟利益帶來影響，終判拍板「暫不課徵反傾銷及平衡稅」，當時被外界認為雷聲大、雨點小。

但當時，也同時設有五年內免重啟調查的檢討機制，讓經濟部與相關產業，可依照國際經貿情勢變化提出建議恢復課徵。

由於五年落日大限將於今年10月屆滿，財政部今年3月11日起對外公告，公協會或業者若認為有繼續執行必要，可在公告後一個月內提出申請；若未申請，也將依照程序在今年10月屆滿、正式落日。

經濟部先前透露，從法制面來看，由於自始均未對陸製進口五項鋼品另予課稅，因此不構成「繼續」課稅，也就是展開落日調查要件。

財政部昨日公告，由於在公告期限內，未接獲任何繼續採行相關平衡措施案或反傾銷措施案的申請，因此相關案件確定在10月9日落日。也就是，未來若要針對同類貨物進行調查，相關業者就必須從頭開始提出申請，依照規定讓經濟部與財政部重新啟動調查。