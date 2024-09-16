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國產署：國有地活化造林減碳 首批盼年底釋出

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部國產署說明114年施政計畫，其中，包租代管以百戶為目標；國有土地活化預計創造43億元收益。溫室氣體減量上，希望年底到明年初釋出首批企業新植造林新制。圖／本報系資料照片
財政部國產署說明114年施政計畫，其中，包租代管以百戶為目標；國有土地活化預計創造43億元收益。溫室氣體減量上，希望年底到明年初釋出首批企業新植造林新制。圖／本報系資料照片

財政部國產署今說明114年施政計畫，其中，包租代管將持續辦理，並以百戶為目標，每季目標30戶；國有土地活化部分，以出租、設定地上權、改良利用為主，預計創造43億元收益。溫室氣體減量上，預期出租管理辦法修法後，希望年底到明年初釋出首批企業新植造林新制。

國產署副署長王彩葉表示，多元活化效益方面，其中，溫室氣體減量去年首度以改良利用方式與中興大學合作，推出宜蘭三星鄉及台東池上鄉2處國有土地公開招標順利標脫，由得標廠商新植造林申請取得溫室氣體減量額度。

為未來將持續篩選國有土地，依法建立標租供企業新植造林新制，王彩葉說，目前雙軌進行，會與機關擴大合作，但要先找標的，再找合作單位，目前出租辦法法案公告期滿，將報院核定進行法制程序，希望年底到明年初有首批標的釋出。現在希望每單位0.5公頃、10-20公頃一標。

包租代管部分，114年將以百戶為目標，希望擴大租賃住宅市場供給、滿足民眾租屋居住需求，並增加活化利用國有房地管道。另外，財政部指出，創造多元活化收益，以出租、設定地上權、改良利用等方式活化利用國有土地，114年可創造43億元收益。

而強化管理面向上，國產署表示，配合政府機關公務或公共建設提供需用國有不動產，114年辦理撥用及會同辦理管理機關變更登記國有土地6900筆。針對環境部分，114年巡管登革熱高風險場域達6萬6540次、清理維護環境達313公頃。配合「向海致敬」計畫執行清潔維護國有非公用海岸土地，明年巡管清理權管海岸土地1萬1420次。

國有非公用文化資產修復及管理維護計畫，114年將完成2處文化資產修復再利用計畫（調查研究），以提高外界活化利用意願，及辦理例行性文化資產巡管維護等。至於，被占用國有非公用不動產加強清理第二期計畫，114年處理4263公頃被占用土地及74棟(戶)被占用房屋，及收取使用補償金、租金、權利金共41億6,725萬6千元。

另配合社會住宅及長期照顧政策，截至113年8月，提供86.3公頃國有土地(撥用26.8公頃、捐贈31.3公頃、出租16.18公頃、出售12.02公頃)及182筆國有建物(撥用10筆、捐贈172筆)，並保留131.48公頃國有土地、3筆國有建物供主管機關規劃與興辦社會住宅；也協助機關撥用31處國有土地(土地面積10.8公頃)、5處國有房地(土地面積2.2公頃，房屋12棟)設置長照設施。

國產署 文化資產

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