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勞退要自提嗎？會不會破產血本無歸？達人分析優缺點：投資收益有5.7%可以分

聯合新聞網／ 小弱肌理財中
勞退是直接提撥到個人勞退專戶，所以沒有破產問題。示意圖／聯合報系資料照
勞退是直接提撥到個人勞退專戶，所以沒有破產問題。示意圖／聯合報系資料照

許多人應該都想過勞退該不該自提這個問題，加上又常聽到勞保快破產的消息，如果選擇自提又應該要提撥多少呢？

首先我們需要釐清勞保和勞退是不同的，簡單來說大多的勞工在退休後會有兩筆退休金，分別是勞保及勞退。

勞退是由雇主提撥6%，勞工朋友則可以自行選擇0~6%，因為是提撥到個人勞退專戶的關係所以不用擔心有破產問題

勞保是由政府設這的社會保險制度，在一般情形下由政府負擔10%，雇主70%，勞工20%，目前正面臨破產的危險

勞退自提的優點及缺點

1、強迫儲蓄：勞退自提也相當於強迫儲蓄，對於沒有資金規劃的人也是不錯的方法。

2、可以節稅：勞工自願提繳的部分並不會計入薪資所得課稅。

3、收益的分紅：勞退資金會交由相關單位進行投資，勞工則可分享投資收益。

4、保本投資：勞退即使投資效益不好也有最低保證收益率，近10年的平均收益率也有5.7%。

勞退自提的缺點

1、不能隨時提用：一般情況下須年滿60歲才能做提領，資金使用上較不彈性。

2、投資績效普通：近10年的平均收益率為5.7%，相較於今年許多投資標的的成長幅度較為遜色。

勞退應該要自提嗎？

小弱肌認為選擇自提與否，可以看本身有沒有在做投資的規劃及所得的級距而訂。

許多高所得的朋友會選擇自提來達到節稅的效果，一般小資族朋友則可以看你有沒有自己的投資規劃來決定。

以勞退近10年的平均收益率為5.7%來看，還是可以對抗通膨的，績效雖然普通但也不會太差，如果不知道要怎麼做投資規畫的朋友倒是可以思考看看。

此外，勞退自提也是可以隨時申請停止。

勞動基金截至112年底，規模來到6兆349億元，全年收益達7194億元，收益率12.8%創下歷年新高，至2024年4月已有111萬人參與。

近年參與勞退自提的朋友比例有逐年上升的跡象，這可能是因為民眾對於投資及理財的觀念也不斷提升的緣故。

◎本文內容已獲小弱肌理財中授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

勞保 勞退 退休

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