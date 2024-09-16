挪用車牌 罰牌照稅二倍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

地方稅務局提醒，颱風淹水造成民眾車牌遺失，若遺失車牌將同一車主的其他車輛號牌挪用，或因撿到他人車牌，將其他車輛號牌掛在自己的車上，使用公共道路被查獲，會被處以應納牌照稅二倍罰鍰。

7月凱米颱風重創南台灣，退水後有民眾上網協尋車牌，或在路邊、草叢處撿到他人車牌，導致8月出現多起冒用車牌的社會案件。

新竹市稅務局表示，每輛車領取的號牌是屬於該車專用，不能拆下給其他車使用，也不能掛其他車號牌行駛，一旦使用公共道路（含停放）被查獲，不論是移用號牌車輛或是被移用號牌的車輛，都會被處以該車輛全年應納牌照稅二倍罰鍰。

舉例來說，陳先生有轎車與休旅車各一輛，每年應納牌照稅各為7,120元、1萬1,230元，休旅車車牌因淹水遺失，於是將轎車號牌掛在休旅車，上路後被查獲，即使車主都是陳先生，仍屬於移用車牌，須處罰應納稅額二倍罰鍰，共3萬6,700元。

休旅車 牌照稅 颱風

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