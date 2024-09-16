稅收挹注長照基金 進度超前

財政部統計，今年前八月稅收挹注長照基金652億元，年增36％，其中房地合一稅今年累計撥入354億元，貢獻逾半數，年增達72.9%，成為長照基金各稅源中占比最高、增幅最大的雙冠王。

在房地合一稅穩定挹注下，帶動長照基金成長，累計至8月已達今年度預算數的八成，明顯進度超前，收入優於預期。

基於《長期照顧服務法》授權，長照基金2017年成立，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配後的餘額。今年度預算數為781億元。

在稅收財源方面，今年前八月撥入長照基金稅收共652億元，與去年同期相比增加173億元、年增36%，持續呈現大躍進。

其中房地合一稅今年累計貢獻354億元，持續成為長照基金最主要稅收財源，年增72.9%。

官員解釋，房地合一稅雖遇到民俗月、股市回檔修正，及銀行調控房貸放款，影響量能，但預售屋交屋潮帶動換屋熱、新青安貸款政策刺激房市剛性需求等，仍帶動房地合一稅成長。

另，前八月來自菸稅占比第二，共挹注173億元，是各稅源中唯一負成長，年減1.6%；遺產稅撥入73億元，年增31.6%；贈與稅則有52億元，因大額稅款案件入帳，年增19.8%。

財政部表示，房地合一稅2016年上路後，原本在扣除統籌分配稅款後，剩餘九成稅款皆撥入長照基金，後來立委認為房地合一稅收入應部分用於住宅政策，要求財政部檢討，因此自今年起，房地合一稅收餘額至少10％撥入住宅基金，前八月已撥入住宅基金39億元。

雖然部分房地合一稅進入住宅基金，但對於長照基金財源影響不大，反而持續呈現成長態勢。由於房地合一稅收年年成長，挹注長照基金稅收已於2022年首度超過菸稅，成為最主要稅收來源，今年可望挑戰連三年成為長照基金稅收財源主力。