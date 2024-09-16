新聞中的法律／全球最低稅負制 聚焦三面向

全球課稅權大戰，我國跟上腳步，財政部先前宣布，將於2025年開始將國內最低稅負（AMT）稅率調高至15%。提醒跨國企業應留意財經部會三大政策動態，包括在其他國家被課補充稅如何因應、國內相關法令連動、租稅協定機制下的協商狀況。

財政部日前預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，宣布全年收入達7.5億歐元（約新台幣266億元）的跨國企業，2025年起AMT稅率自12%調高至15%，將有36家大型跨國企業受到影響。

聽到調高稅率，企業第一時間聯想到就是加稅，但其實整體而言，由於這項調整，只針對達到全球最低稅負制（Pillar Two，第二支柱方案）門檻者，也就是在跨國企業集團、且前四個財務會計年度中任兩個年度合併財務報表全年度收入達7.5億歐元，才會適用調高稅率，基本上，台灣中小企業不至於受到影響。

財政部將AMT稅率從12%調高至15%，就是希望可以將部分課稅權留在國內，不被其他國家課走，根據財政部初步評估，約有36家企業將受影響。

財政部在完成法制作業後，以不溯及既往的角度，規劃從明年上路、也就是到後年才要以較高稅率課稅，但國際上有些國家已自今年開始適用，等於明年就要開始繳，在時程落差下，跨國企業可能明年仍會遇到被其他國家課徵補充稅的問題。

當這些大型企業在遇到類似問題時，有沒有相對應措施可處理、政府有沒有辦法提供必要協助，就成為關鍵。過去經濟部赴立法院財政委員會報告全球最低稅負制（GMT）與最低稅負（AMT）時，曾提到將會與財政部一起協助台灣公司在海外遇到的問題。

企業可能面臨課稅，雖對我國稅收影響有限，但這是全球性措施，台灣這些跨國企業是否已經準備好、台灣企業在其他國家要面臨被課補充稅的時候，是否有一些相對應措施可以參考，都是業者必須關注的重點。

其次，未來是否還會有其他法令連動，例如經濟部《產業創新條例》第10條之2（台版晶片法），當時立法時配合全球最低稅負制規定，就設下有效稅率為適用門檻，2023年為12%，2024年調高至15%，但可視情況報行政院核定為12%。

在財政部拍板調高AMT稅率後，會不會連帶影響台版晶片法適用門檻？政府應儘快盤點並公告周知，業者也應留意相關動態。

最後，值得留意的是，財政部目前已與35國簽署有效的租稅協定，這些國家是否已經採取GMT制度、是否會在我國調整AMT制度之前，對我國跨國企業課徵補充稅等，財政部都應對外說明相關協商結果與各類適用情況，才能真正成為這些跨國企業最好的後盾。

（本文為謙眾國際法律事務所律師／資深顧問周宇修口述，記者邱琮皓整理）