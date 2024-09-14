囤房稅2.0來了！台中18.5萬自住宅少這「動作」稅暴4倍

房稅稅新制，俗稱「囤房稅2.0」今年7月1日上路，明年5月開徵，新增「自住」房屋應「本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記」的設籍要件。台中市地稅局統計，台中市有18.5萬戶「自住」房屋未設置戶籍，不符新制1.2%課稅標準，屆時恐被課3.2%至4.8%重稅，以南屯區16年、50坪大樓自住宅為例，若屆時未入戶籍，恐多繳1萬元多元，地稅局將針對這18.5萬戶寄發二次通知提醒。

地稅局以台中市林姓夫妻在南屯區擁有一戶16年、權狀50坪大樓自住房屋為例，推估明年房屋稅額。經查，該房房屋應稅現值為50萬元，若夫妻全國僅1戶、且遷入戶籍，房屋稅為5000元；若夫妻全國僅1戶、該戶沒入戶籍，戶房屋稅為1.6萬元；若夫妻有2戶，且都各入戶籍，該戶房屋稅為6000元；若夫妻有5戶非自住，房屋稅額為2.1萬元；若夫妻有7戶非自住，該戶房屋稅2.4萬元。

立法院去年三讀通過俗稱「囤房稅2.0」的房屋稅新制，將採全國歸戶，「自住」本人、配偶及未成年子女，全國限3戶，全國持有2至3戶，房屋稅率為1.2%，若1戶，稅率降為1%；「非自住」房屋，依財政部所頒定的基準修法，直轄市分成4級課稅，2戶以下每戶稅率皆為3.2%、3至4戶每戶3.8%；5至6戶每戶4.2%；7戶以上每戶稅率4.8%。

地稅局說明，房屋稅仍須由地方政府修正房屋稅徵收率自治條例，目前台中市的修正草案已經預告，預計市議會將於今年10月審查通過後確定。

地稅局統計到今年7月1日，台中市共120萬戶，自住91.2萬戶，非自住10.8萬戶、9.2萬人。今年繳納「自住」房屋稅，尚未設置戶籍，多達18.5萬戶。

地稅局說，由於新制新增「自住」應設戶籍的要件，若本人、配偶或直系親屬至少一人未在明年3月24日前遷入戶籍，將因條件不符而變為「非自住」房屋，稅額最多恐暴增逾3倍，地稅局將從9月起分批寄發輔導函提醒民眾。