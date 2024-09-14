全國囤房族台中第2多！囤房稅2.0引拋售潮？房仲說話了

囤房稅2.0今年7月1日上路、明年5月開徵，台中市囤房族達6.6638萬人，全國第二多。政府打炒房祭出囤房稅2.0，會不會出現拋售潮？房仲觀察，囤房大戶對政府近年打炒房、囤房稅的加壓有感，因此在囤房稅2.0上路前，便陸續盤點資產加以調配，早有應付方法，加上囤房大戶人數不多、持有房屋占比不高，不大可能發生拋售、價崩情況。

根據財政部財政資訊中心揭露，至今年6月30日，全國囤房族共56萬3100人，其中新北市8萬672人最多，台中市6萬6638人居次；全國大致呈現囤房1戶者年增、囤房5戶以上減少的趨勢。

財政部統計，台中去年非自住房屋持有人數達6.6638萬人，較前年增1013人；其中，囤1房5.3954萬人，較前年增1058人；囤2房7866人，較前年多128人；囤3房2326人，較前年少72人；囤4房1094人，較前年少31人；囤5房1429人，較前年少70人。

至於會不會出現拋售潮？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，房價漲跌與否，供需平衡是的一大關鍵，真正大戶早有應付方法，不大可能發生拋售，且如果真的發生拋售，也不可能跌到年輕人買得起的程度，多繳稅充其量是讓政府多收稅，和價崩並非畫上等號。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說明，台中市在前年7月實施地方版的囤房稅1.0，因此全國版的囤房稅2.0今年7月上路，對台中市的衝擊相對小，加上近年新案交屋戶數多，部分民眾持有的非自住住家增加，所以去年台中囤房族較前年不減反增。

陳定中認為，去年囤房稅2.0尚未上路，台中僅受囤房稅1.0影響，而囤房稅1.0的稅率變化不大，持有戶數少的多屋族，稅負增加不明顯，釋出房屋意願也低，所以囤1、2房者，不減反增；尤其是囤1房年增1058人最明顯。

陳定中指出，台中囤3房以上人數則都略為減少，主要是囤3戶以上者，對囤房稅的加壓就相對有感，所以在囤房稅2.0上路前，便陸續盤點資產加以調配，使台中市的囤房族呈現「大戶減少，小戶成長」的情況。不過，囤房大戶人數不多，持有的房屋數占整體占比不高，因此即便釋出部分房產，也不容易形成拋售潮，對市場價量的影響有限。