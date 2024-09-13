台股當沖降稅優惠 延至2027年

台股當沖降稅優惠將於今年底屆期，行政院會昨天拍板相關修法，延長優惠措施至二○二七年底，預估股市日均值能維持在四千億元到四千五百億元之間。民進黨立委則提醒，當沖受益族群其實是外資，若想兼顧租稅正義，應有更細緻的規畫。

現股當沖稅率從千分之三，降至千分之一點五，是從二○一七年四月開始實施，當時實施的背景是因全球股市大跌，導致台股交易量急遽下滑，政府希望藉此帶動股市量能。期間歷經二度延長，優惠將在今年十二月底屆期。

行政院會昨通過財政部「證券交易稅條例」部分條文修正草案，決定再延長三年，草案將送立法院審議。

但過去當沖降稅延長迭遭批評，財經學者陳國樑日前就撰文批評，認為此舉無異政府帶頭鼓勵投機性交易，尤其現在股市大盤指數狂飆，根本早已跟當時實施背景大相逕庭，反對當沖降稅三度延長。

行政院長卓榮泰說，當沖降稅措施實施至今，股市成交量增加，流動性提升，發揮活絡交易造市功能，為維護交易動能，促進證券市場穩定發展，措施有必要延長三年。

國民黨立委賴士葆表示，更希望一次延長為五年，只延三年會突增困擾。根據過往的資料，當沖對市場活絡有助力，也能增加證交稅收入。

藍委顏寬恒表示，儘管當沖降稅對活絡台股交易有極大幫助，卻可能助長股民衝動投資，加入短期炒作，且可能不會對實體經濟有所幫助，無法長期推動經濟發展，建議修法前要網羅更多專家學者及投資者意見。

民進黨立委郭國文說，本國自然人是當沖最多的那群人，卻虧損最多，與外資在財力、資訊上有差異，當沖降稅的優惠反倒讓外資在市場中更加得利。他認為，政策若想兼顧租稅正義，不應該只是縮短延長的年數，在區分法人與自然人等面向，也應該有更細緻的規畫，希望財政部能多費點心思。