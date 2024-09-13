TISA租稅優惠 財部未鬆口

金管會主委彭金隆再提「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」租稅優惠，希望爭取財政部同意。但財政部次長李慶華昨（12）日表示，現已提供儲蓄投資特別扣除額等優惠，要審慎、綜合考量，對於TISA租稅優惠並未鬆口。

此外，外界關注金融營業稅調降，李慶華表示，若有需要修法，會趕在今年底前提出。目前金融營業稅率為5%，金管會建議降到2%。

彭金隆日前指出，在打造亞洲資產管理中心的藍圖內，建立TISA制度是其中之一，期盼使投資人享有租稅優惠，提升民眾投資管理資產能力與意識。

對此，李慶華昨日出席行政院會會後記者會時回應，TISA租稅優惠仍持續與金管會溝通中，但財政部對於投資人在證券市場上、或投資相對台股基金，都已提供相當優惠的租稅措施，包括免徵證所稅、股利所得可選擇合併或分開計稅，以及儲蓄投資特別扣除額27萬元等多項優惠。

李慶華說，金管會有提供其他各國相關優惠措施給財政部參考，不過仍須全盤考量評估，未來財政部也會持續與金管會溝通。

針對金融營業稅討論進度，李慶華則表示，金融業特別準備金條款到今年底落日，若稅率最終決定不修正，就持續維持現行稅率直接落日，金融業希望能在年底前有比較明確方向，財政部也會在這個會期做出決定。