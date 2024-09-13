當沖降稅延長 日量能衝4,500億 將送立院審議 拚年底前完成修法

行政院會昨（12）日通過當沖降稅延長三年至2027年12月31日，財政部政務次長李慶華表示，當沖降稅上路後確實有效提升股市量能，據金管會評估，延長三年間（2025至2027年）每日股市交易量可達4,000億至4,500億元。

當沖證交稅率自千分之3減半為千分之1.5，自2017年4月28日實施後，歷經二度延長，優惠措施將在今年12月31日落日。行政院會昨日通過財政部提出的《證券交易稅條例》第2條之2、第12條修正草案，再次延長當沖降稅，為期三年；另同時刪除證交稅繳款書送達規定，相關規定回歸行政程序法辦理。

當沖降稅延長重點 圖／經濟日報提供

財政部表示，將會同金管會積極與立法院朝野各黨團溝通上述修正法案，期於今年底前完成修法。

行政院長卓榮泰指出，當沖降稅措施實施至今，股市成交量增加，流動性提升，發揮活絡交易造市功能，為維護交易動能，促進證券市場穩定發展，因此措施有必要延長三年，草案送立法院審議後也請部會積極溝通。

李慶華表示，今年截至7月，股市日均值已來到4,988億元，未來2025年至2027年的日均成交值，金管會預估可達到4,000億至4,500億元，期盼持續維持量能，讓台股穩定發展，政府也看到當沖交易成本相對較高，因此推出當沖降稅優惠，希望穩固股市信心。

賦稅署長宋秀玲表示，當沖降稅背景是因2016年間，當時台股日均值由年初900多億元萎縮至年底700多億元，交易動能疲弱，因此修法調降當沖證交稅，由千分之3減半為千分之1.5，並於2017年4月實施，藉以提升市場成交量能及流動性。

宋秀玲說，為促進證券市場持續發展及降低不確定性，財政部同意當沖降稅延長，但考量市場易受國際政治及經濟情勢變動影響，應維持機動調整彈性，實施期限不宜過長，經與金管會協商後達成共識，決定延長三年，並適時檢討實施效果，滾動調整。

當沖降稅修法將送入立法院審議，國民黨立委李彥秀昨日表示，當沖降稅常態化一直是證券業者與股民心聲，呼籲金管會與財政部應好好思考，不要三年以後又來吵一次，造成投資人擔憂與不安。