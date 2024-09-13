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房屋租不同行業 稅率有別

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
租屋示意圖。 聯合報系資料照
租屋示意圖。 聯合報系資料照

台北市稅捐處表示，房東將房屋出租給補習班、或出租給人營業用，兩者適用稅率不同，前者是適用「非住家非營業用」稅率2%，後者則是營業用稅率3%。

房屋稅可分成住家用、非住家非營業、營業用等，台北市稅捐處表示，房東將房子出租給補習班使用，能申請「非住家非營業用」2%稅率，不須按營業用課徵3%房屋稅。

房屋稅一年徵收一次，影響房屋稅金額最重要的就是稅率，房屋的稅率分成三大類別，包括「住家用」又分為自住1.2%、單一自住1%、非自住2%至4.8%；「非住家非營業用」，空置房屋或是補習班等非營業場所2%；「營業用」及診所、執行業務事務所用3%。

稅捐處舉例，曾有民眾在北市大安區有房，前屋主租給人營業用，原按營業用稅率3%計稅，等到他接手時，則是轉租給語文補習班使用，補齊租約等相關資料後，可適用2%稅率。

房屋稅 房東 補習

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