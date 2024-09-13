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中秋節出勤 工資加倍給付

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

勞動部昨（12）日表示，中秋節國定假日，依勞基法規定，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工同意在中秋節當天出勤，工資應依法加倍發給。至於中秋節如適逢勞工例假或休息日，應在其他工作日補假。

勞動部說明，今年中秋節為9月17日周二，假設勞雇雙方約定周一至周五為工作日，雇主如須勞工於中秋節當日出勤，應徵得勞工同意，且應加發工資，亦即除原本約定照給的當日工資外，於正常工作時間（八小時）內再加發一日工資；如超過八小時工作時段，屬延長工作時間，應依法給加班費。

勞動部表示，如勞工例假或休息日若剛好與中秋節同一日，應由勞雇雙方協商擇日補假，而9月17日當日仍維持原例假或休息日性質，該日無需出勤，工資照給；擇日補假當日，性質為國定假日，如有出勤，應加給工資。

中秋節 勞動部 國定假日

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