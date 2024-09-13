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明年稅收預算成長19.9％
立法院即將開議，財政部國庫署昨（12）日表示，明年稅收預算編列2兆7,740億元，較前一年增加4,600億元、年增19.9％。又以所得稅、證交稅成長較多。
國庫署副署長馬小惠表示，中央政府總預算歲入歲出隨總體經濟規模成長，明年度中央政府總預算案歲入編列3兆1,534億元，較前一年度成長15.7％，歲出編列（含追加預算案）3兆1,325億元，成長6.1％。
她指出，歲入較前一年成長15.7％、歲出成長6.1％，歲入成長率仍是多過於歲出，且明年度總預算案歲入歲出賸餘209億元，為2020年編列平衡預算後，首度編列總預算案賸餘。
外界關注稅收預算編列，明年共編2兆7,740億元，占歲入比率88％，為歷史新高。馬小惠表示，綜合考量國內外經濟情勢及經濟成長率，參考綜所稅、證交稅等各稅目特性、近年實徵情形、稅制調整等因素，並採納賦稅署成立稅收估測小組意見來推估編列。
其中所得稅增加3,291億元、成長23.2％，營所稅與綜所稅成長約1,500至1,800億元，增幅超過20％；證交稅預計成長548億元，成長幅度最高26.3％；在各項稅目中僅菸酒稅減少8億元。
至於今年歲入執行情形，財政部統計，截至今年7月底止，歲入實收達成率71.98％，實收數與去年同期增加3.14％。
財政部統計，稅課收入實收數1兆7,147億元，達成率為74.1％，與去年同期增加1％；非稅課收入實收數2,468億元，達成率為60％，與去年同期增加20.98％。
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