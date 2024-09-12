明年證交稅預算編列成長26% 日均成交值估逾4千億

立法院新會期將開議，此會期為預算會期，財政部今天表示，114年中央政府總預算案的稅課收入編列新台幣2兆7740億元，年增近2成，占歲入比率為88%，創14年新高水準；其中證交稅編列2635億元、年成長26.3%，推估編列時參考的上市櫃股票平均每日成交值落在4000億元至4500億元。

財政部國庫署副署長馬小惠今天在例行記者會指出，近年台灣經濟成長表現亮眼，為使經濟發展成果持續穩定正向循環，中央政府總預算歲入歲出規模，隨總體經濟規模成長。

馬小惠表示，114年度中央政府總預算案歲入編列新台幣3兆1534億元，較113年度預算數成長15.7%；歲出編列3兆1325億元，較113年度預算數（含追加預算案）成長6.1%，歲入成長率高於歲出成長率，且114年度總預算案歲入歲出賸餘209億元，是自109年度編列平衡預算後，第一次編列總預算案賸餘，顯示政府致力維持財政穩健。

馬小惠指出，稅課收入方面，編列2兆7740億元、年增近2成，占歲入比率為88%、創14年新高水準；其中內地稅（除關稅外的其他稅目）編列2兆6116億元，是綜合考量國內、外經濟情勢及經濟成長率，及參酌各稅目特性、近年實徵情形、稅制調整等因素如實推估編列。

馬小惠說明，114年營所稅、綜所稅、營業稅等主力稅目編列數均呈年增格局，成長幅度分別達21.3%、26.1 %、16.9%；同時，象徵股市動能的證交稅，編列數為2635億元，較113年的2087億元，成長26.3%。

113年證交稅預算編列參考的上市櫃股票平均每日成交值為3563億元，據此推估，114年參考金額則落在4000億元至4500億元。

同時，馬小惠表示，財政部籌編中央政府總預算案時，均依規定編列債務還本，由於預期國內經濟將持續穩健成長，稅課收入增加，因此114年度依法編列債務還本1415億元。

馬小惠指出，未來持續審視歲入執行情形，增加還本，有效降低長期債務餘額，嚴守財政紀律。

針對外界關切的債務管控情形，馬小惠表示，總預算併計特別預算舉債均依公共債務法及財政紀律法規定，全數納入債限管控。中央政府債務比率自105年底33%，下降至112年底28.3%；截至113年8月31日，債務比率實際數則為26%。

馬小惠進一步指出，預估114年底債務比率為28.6%，將較113年度債務比率預算數的29.7%，減少1.1個百分點。

對於台灣財政表現，馬小惠表示，近年穆迪信評公司確認維持台灣信用評等，肯定穩健財政管理及堅實財政韌性；惠譽信評公司也指出台灣債務水準優於同群組經濟體，肯定台灣藉由有效債務管理，控管各級政府債務遠低於公共債務法所定50%債限，維持中期財政紀律良好基石。