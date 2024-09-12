今年第3批國有房地包租開標 北市、中市2標31戶脫標
財政部國產署12日公布今年度第3批國有房地包租標的共3標34戶，包括台北市20戶、台中市11戶、台南市3戶開標結果，總計有標脫台北市、台中市2標31戶，從去年開辦至今標脫戶數共計142戶。
國產署積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範之租賃住宅包租業，由其轉租與次承租人居住使用。
國產署表示，這次標脫2標標的區位條件良好，吸引包租業者參與投標，包括台北市標的（20戶），出現5家搶標，由屋瓦資產管理有限公司以年租金388萬8,000元得標；台中市標的（11戶），也出現3家搶標，由誠豐不動產有限公司以年租金31萬元得標。以上這些房地將由得標之包租業進行房屋修繕後轉租予次承租人居住使用。
國產署進一步表示，今年度第3批國有房地包租標的尚有1標（高雄市6戶）公告中，訂於9月23日辦理開標作業，相關招標資訊已揭露於該署南區分署網站，敬請包租業者把握投標期限，踴躍投標。
另，國產署預計第4季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求，屆時歡迎包租業踴躍投標。
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