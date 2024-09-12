快訊

賀錦麗辯論表現佳？搖擺選民過半不信「比川普好」 這件事將成關鍵

影／宜蘭城隍廟鬼谷子神像被「變裝」 宗教狂熱婦帶回家清洗上漆

外資買超前三名清一色是電子股 新光金「不漲反跌」被連十買

配合電子發票上傳新規 初犯、自行補傳免罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部日前公布電子發票上傳新規，但考量到營業人經稽徵機關第一次通知即依限據實補正者，屬情節輕微情形，以及營業人未經檢舉或被稽查到之前就自行據實補傳，都屬於情節輕微，將會納入免罰範圍。

稅捐稽徵法授權財政部訂定稅務違章案件減免處罰標準，在今年8月7日公布增訂加值型及非加值型營業稅法第四十八條之二規定，也就是營業人開立電子發票後必須要在時間內將相關資料上傳至財政部電子發票平台。

配合電子發票上傳新規，威依照規定於期限上傳者應處罰鍰。財政部表示，在處罰標準中，考量營業人經稽徵機關第一次通知即依限據實補正者，屬情節輕微情形，應納入免予處罰範圍；營業人於未經他人檢舉、未經稽徵機關通知限期補正或財政部指定之調查人員進行調查前，已據實傳輸存證者，同樣也屬情節輕微情形，應納入免予處罰範圍，且可不計入違章次數。

但財政部也強調，依規定，一年內有相同違章事實三次以上者，不適用免罰規定，因此營業人一年內經稽徵機關第一次查獲及第二次查獲後之第一次通知限期補正，且已依限據實補正者，才能適用免罰。

營業稅 財政部 電子發票

延伸閱讀

保險業投資公建大鬆綁 私募基金投入公建5000億內風險係數降至1.28%

有機會上榜！113年公務人員高普考試將增額錄取1920名、共7783名

密醫驚魂記？高雄患者指控在老舊診間被誤診長8顆痔瘡

姚立明著作僅36篇 葉慶元批：符合大法官提名哪一資格

相關新聞

今年第3批國有房地包租開標 北市、中市2標31戶脫標

財政部國產署12日公布今年度第3批國有房地包租標的共3標34戶，包括台北市20戶、台中市11戶、台南市3戶開標結果，總計...

賣房子屋主都大賺？個人房地合一稅首見連兩月衝破70億元大關

根據財政部統計資料庫顯示，個人的房地合一稅收8月高達71.5億元，年增高達81.8%，是房地合一稅上路以來首見連續兩個月...

她租房給補習班漏掉優惠稅率 這招追回溢繳9年房屋稅

房屋稅依房屋現值區分成住家用、非住家非營業、營業用三種稅率，搞懂房屋類別才不會被多課稅！台北稅捐處分享，阿好嬸（化名）2...

房市三稅目 增幅收斂

財政部昨（11）日統計，土增稅、契稅、個人房地合一稅等房市三稅，8月年增率仍呈雙位數成長，但增幅收斂，財政部分析，8月適...

加速推動證交稅條例修法 政院今拍板當沖降稅延三年

行政院加速推動《證交稅條例》修法，今天將在行政院會中通過當沖降稅再延長三年至2027年底，可望列為下會期優先法案。

政院今拍板 當沖降稅再延3年

行政院會今天擬拍板「證券交易稅條例」修正草案，將當沖交易證交稅稅率減半措施，延長施行期限三年，至二○二七年底止；另將修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。