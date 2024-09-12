朱敬一等四顧問揭經發會5弊病 幾乎是新瓶裝舊酒

行政院召開的經濟發展委員會日前甫剛落幕，朱敬一、林明仁、陳東升、劉錦添等4名經發會顧問，12日發出聯合聲明，並希望能針對經發會給出提醒。對此行政院回應，顧問會議的建議結論將會在後續經濟發展委員會或跨部會會議中交換意見，並經過確認後才會形成政策，並非直接形成政府政策。

朱敬一在臉書上指出，對於行政院9月初召開「經濟發展顧問委員會」，場面浩大，顧問人數有五十餘人，自己也被列為顧問，但類似會議在20幾年前也召開過，當是由前總統陳水扁召開「經濟發展諮詢委員會」。不論是顧問委員或諮詢委員，都是體制外人士並沒有決策權。概念上，召開這類諮詢或顧問會議的目的，就是要聽聽非官員的聲音，做為政府施政的參考。但此次會議似乎也不止如此。

首先，這麼大規模地聽取體制外的聲音，似乎是表示體制內的人訊息不夠周全、思考有所閉塞，於是要廣開言路。但仔細觀察又非如此：有許多產經部會首長原本即來自民間，而且他們當初之所以雀屏中選，就是因為他們來自民間，觀念視野有可取之處。為什麼剛進政府才一百天，就又要重新聽取民間聲音呢？行政院也許要仔細思考「初衷」；目標清楚，會議的進程才會清楚。

第二、體制外的專家固然有不一樣的視角，但也有他們的侷限與利益。坊間常批評學者「蛋頭」，就是嘲笑其侷限。而來自業界的委員理所當然為自己的利益發聲；他們的建議也許有十分之一是暮鼓晨鐘，但其餘十分之九，難免也會有利益之私或視野之限，未必能輕信，還是得經過部會的仔細琢磨。如果率爾將顧問委員會的建議當成政府政策而大力推動，那就會有嚴重的扭曲。

第三、這一類的經發會最常出現的扭曲，就是特定企業要求減稅。這些企業提出減稅要求，不見得是要增加競爭力，而是他們要「賺更多錢」。有些大企業已經是世界級的，荷包滿滿，但還是不肯斷奶，開口閉口都是要租稅抵減。2021年台灣的租稅負擔率才13.2%，韓國22.1%、美國20.3%、法國30.3%、德國24.6%。我們稅負如此之低，且面對如此高的國防與社福支出需求，哪裡還有減稅的本錢？若干經發顧問大聲要求減稅，不理會國內大環境、不做國際比較、不體諒受薪階級的沈重租稅負擔，這樣的建議究竟高明在哪裡呢？

第四、經發會有些建議，幾乎是毫不掩飾地新瓶裝舊酒。例如亞太資產管理中心、自由貿易港區等，幾乎與30年前的「亞太營運中心」、以及10年前的「自由貿易港區」等如出一轍，背後又是特區、減稅那一套，完全不思考為什麼前人（包括藍綠執政）30年來做不成功，也不管虛擬園區內外所產生的套利干擾、法制扭曲。若這些建議匆促執行，絕對會對經濟產生重大傷害。

第五、類似會議最大的受災部會，就是財政部。2001年經發會通過了一個「土地增值稅減半徵收」的決議；事後數據看來，除了讓炒作土地的人笑逐顏開之外，根本看不出來這個決議對經濟發展有什麼影響。2009 年賦稅改革委員會更是強推一個「大降遺產贈與稅」的案，只見大有錢人歡欣雀躍，尋常百姓卻感到相對剝奪。由於受邀參加會議的顧問都背景顯赫，稍不留意經發會就容易扭曲成「利益團體動員會議」。這裡的分際掌握，豈能不慎？

最後，朱敬一強調，包容廣納的經濟制度，是國家向前邁進的主要原因。我們四位顧問愛深責之切，故作以上提點。

對此，行政院代理發言人謝子涵表示，行政院經濟發展委員會於今年9月3日召第一次顧問會議，政府由衷感謝與會機關(構)、事業、產業代表或具有相關領域學識經驗之專家學者，就國家現階段與未來所面臨的問題，提供務實建議。

謝子涵指出，會議中各位顧問的意見表達多元，這些基於促進臺灣經濟與社會發展的政策建議或公益的建言，提供政府部門許多新想法。而顧問會議的建議結論將會在後續經濟發展委員會或跨部會會議中交換意見，並經過確認後才會形成政策，並非直接形成政府政策。也希望藉由不斷地相互對話，讓政策能夠取得最大程度的共識。