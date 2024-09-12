賣房子屋主都大賺？個人房地合一稅首見連兩月衝破70億元大關

根據財政部統計資料庫顯示，個人的房地合一稅收8月高達71.5億元，年增高達81.8%，是房地合一稅上路以來首見連續兩個月都突破70億元的高額稅收，反映2016年後取得並轉售的屋主，受惠不動產資產價格大漲，繳納較多的房地合一稅帶動稅收增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年房價出現大漲，過去一年房市交易量也大，加上房地合一稅2.0改革上路，適用短期高稅率的時間拉長，都帶動房地合一稅收暴增。

曾敬德建議，這波民眾房地合一稅收增加主因房價漲高，但稅負變重時更要聰明節稅；合法節稅的同時要注意必須符合相關條件，包括使用6年400萬元免稅額度時，必須要符合連續設籍等條件，避免被國稅局關注。

據財政部統計顯示，今年8月個人房地合一稅收71.5億元，寫下歷史的單月次高紀錄，同時受到今年房市交易熱絡帶動，7、8月則是首見連續兩個月都衝破70億，同時近期連續5個月房地合一稅收年增率都超過8成，不難看出今年售屋的屋主房價增值可觀，也繳納了高額的房地合一稅。