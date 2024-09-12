快訊

倒數3天！粉紅AI主播徵名活動就缺你 4百人用時事哏拚萬元大禮

萬物皆可烤但建議以這類食物為主 譚敦慈教你聰明烤肉3撇步

新聞幕後／搶新光金…台新金祭特別股加入換股架構 股東須注意四件事

她租房給補習班漏掉優惠稅率 這招追回溢繳9年房屋稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
將房屋出租給補習班，適用2%優惠稅率課徵地價稅。圖／聯合報系資料照
將房屋出租給補習班，適用2%優惠稅率課徵地價稅。圖／聯合報系資料照

房屋稅依房屋現值區分成住家用、非住家非營業、營業用三種稅率，搞懂房屋類別才不會被多課稅！台北稅捐處分享，阿好嬸（化名）2021年把大安區房屋出租給語文補習班，每年房屋稅依照營業用稅率課徵3%房屋稅，某天偶然得知朋友也是出租給補習班使用，但稅率僅2%，經查詢後，納保官協助退給她前面9年溢繳的房屋稅。

房屋稅一年徵收一次，課稅期間是前年的7月1日起算至當年6月30日止，開徵期間為5月1日至31日止，繳納期間為一個月。

影響房屋稅金額最重要的就是稅率，房屋的稅率分成三大類別，包括「住家用」又分為自住1.2%、非自住1.5%；「非住家非營業用」，空置房屋或是補習班等非營業場所2%；「營業用」及診所、執行業務事務所用3%。

每年繳稅前要先搞懂自己房屋適用類別，才不會平白無故多繳稅，台北稅捐處分享，阿好嬸在北市大安區有房，前屋主租給人營業用，等到她接手時則是轉租給語文補習班使用，不知道兩者稅率有所差別，因此2011年至2020年都是按照營業用稅率計稅，每年房屋稅約2萬多元。

台北稅捐處說，阿好嬸之所以會發現自己稅率有誤，主要是有次與朋友閒聊，發現朋友跟她一樣都將房屋租給補習班使用，但對方稅率僅有2%，硬生生便宜1%，因此才到稅捐處尋求納保官協助。

聽完阿好嬸的敘述後，納保官建議，趕快回去準備租賃契約書、補習班立案證書、教育局核准設立函及招生資料等，備齊之後查明補習班設立登記及房屋實際使用情形，稅捐處最終核准追溯自2011年起可適用稅率2%，並退還9年來溢繳的房屋稅，讓阿好嬸感動得頻頻道謝。

房屋稅 補習

延伸閱讀

台中18萬戶沒設戶籍 地稅局建議這樣做可以節稅

手機裡存大量幼童照 知名國立大學畢業兒童體操老師涉性侵遭收押

新竹家長恐慌...某國立大學畢業的體操老師涉性侵多名幼童 已遭羈押

稽查不力遭監院糾正 北市、竹市：已罰違規補習班

相關新聞

她租房給補習班漏掉優惠稅率 這招追回溢繳9年房屋稅

房屋稅依房屋現值區分成住家用、非住家非營業、營業用三種稅率，搞懂房屋類別才不會被多課稅！台北稅捐處分享，阿好嬸（化名）2...

房市三稅目 增幅收斂

財政部昨（11）日統計，土增稅、契稅、個人房地合一稅等房市三稅，8月年增率仍呈雙位數成長，但增幅收斂，財政部分析，8月適...

加速推動證交稅條例修法 政院今拍板當沖降稅延三年

行政院加速推動《證交稅條例》修法，今天將在行政院會中通過當沖降稅再延長三年至2027年底，可望列為下會期優先法案。

政院今拍板 當沖降稅再延3年

行政院會今天擬拍板「證券交易稅條例」修正草案，將當沖交易證交稅稅率減半措施，延長施行期限三年，至二○二七年底止；另將修正...

地上權遺產估價 兩個關鍵

財政部台北國稅局表示，親人遺產土地若設有地上權，納稅人在申報遺產稅時，應以公告土地現值減除估定地上權價值，計算該筆土地遺...

企業獲KY公司配息 課營所稅

財政部高雄國稅局表示，在台灣上市櫃買賣或登錄興櫃的KY公司，性質上屬海外公司，依《所得稅法》規定，企業獲配KY公司股利，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。