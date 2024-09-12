她租房給補習班漏掉優惠稅率 這招追回溢繳9年房屋稅

房屋稅依房屋現值區分成住家用、非住家非營業、營業用三種稅率，搞懂房屋類別才不會被多課稅！台北稅捐處分享，阿好嬸（化名）2021年把大安區房屋出租給語文補習班，每年房屋稅依照營業用稅率課徵3%房屋稅，某天偶然得知朋友也是出租給補習班使用，但稅率僅2%，經查詢後，納保官協助退給她前面9年溢繳的房屋稅。

房屋稅一年徵收一次，課稅期間是前年的7月1日起算至當年6月30日止，開徵期間為5月1日至31日止，繳納期間為一個月。

影響房屋稅金額最重要的就是稅率，房屋的稅率分成三大類別，包括「住家用」又分為自住1.2%、非自住1.5%；「非住家非營業用」，空置房屋或是補習班等非營業場所2%；「營業用」及診所、執行業務事務所用3%。

每年繳稅前要先搞懂自己房屋適用類別，才不會平白無故多繳稅，台北稅捐處分享，阿好嬸在北市大安區有房，前屋主租給人營業用，等到她接手時則是轉租給語文補習班使用，不知道兩者稅率有所差別，因此2011年至2020年都是按照營業用稅率計稅，每年房屋稅約2萬多元。

台北稅捐處說，阿好嬸之所以會發現自己稅率有誤，主要是有次與朋友閒聊，發現朋友跟她一樣都將房屋租給補習班使用，但對方稅率僅有2%，硬生生便宜1%，因此才到稅捐處尋求納保官協助。

聽完阿好嬸的敘述後，納保官建議，趕快回去準備租賃契約書、補習班立案證書、教育局核准設立函及招生資料等，備齊之後查明補習班設立登記及房屋實際使用情形，稅捐處最終核准追溯自2011年起可適用稅率2%，並退還9年來溢繳的房屋稅，讓阿好嬸感動得頻頻道謝。