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政院今拍板 當沖降稅再延3年

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院加速推動《證交稅條例》修法，今將拍板通過當沖降稅再延長三年。（本報系資料庫）
行政院加速推動《證交稅條例》修法，今將拍板通過當沖降稅再延長三年。（本報系資料庫）

行政院會今天擬拍板「證券交易稅條例」修正草案，將當沖交易證交稅稅率減半措施，延長施行期限三年，至二○二七年底止；另將修正三大稅法，未來牌照稅相關違規，或尚未過戶就再行出售土地等處罰，若情節輕微，可望適用較低罰則，菸酒漏稅裁罰倍數將修正為三倍以下。

當沖降稅最早在二○一七年四月實施，為期一年。

官員指出，為持續維持證券市場交易動能、減低證券市場不確定性，財政部推出「證券交易稅條例」修正草案，將當沖降稅措施再延三年至二○二七年底止，一旦立法院修法通過，將是第三度延長，合計實施期逾十年。

交易稅 證交稅

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