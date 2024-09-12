房市三稅目 增幅收斂

財政部昨（11）日統計，土增稅、契稅、個人房地合一稅等房市三稅，8月年增率仍呈雙位數成長，但增幅收斂，財政部分析，8月適逢民俗月，加上銀行房貸放款緊縮，房市量能受到影響，後續仍待觀察。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，土增稅8月實徵淨額80億元、年增12.1％，以台中、新北、高雄增加較多，值得注意的是，台北市與7月一樣出現年減，主因500萬元以上大額案件比去年減少；累積前八月土增稅605億元、年增21.7％，又以新北、桃園、台中增加較多。

契稅8月實徵18億元，為歷年同月新高，年增19.3％、為近半年來最低，以高雄、台中、新北增加較多；累計前八月契稅127億元，創同期新高，年增32.5％，高雄、新北、桃園增加顯著。

個人房地合一稅部分，8月實徵71億元、為歷年同月新高，年增81.8％，連13個月雙位數正成長，以高雄、桃園、台中增加較多；累計前八月438億元，創歷年同期新高，年增92.1％，以新北、台中、高雄增加較多。

展望未來，劉訓蓉解釋，房市三稅基期逐漸拉高，近期有受到台股交易量縮、銀行房貸放款緊縮等因素影響，再加上後續美國大選、地緣政治衝突及貨幣政策方向變數，都有可能影響房市表現，後續房市相關稅收變動幅度仍待持續觀察。