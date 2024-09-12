加速推動證交稅條例修法 政院今拍板當沖降稅延三年

行政院加速推動《證交稅條例》修法，今天將在行政院會中通過當沖降稅再延長三年至2027年底，可望列為下會期優先法案。

從財政部預告法案到通過行政院會，前後僅一個多月，火速送出行政院，穩定投資人信心。

當沖證交稅率自千分之3降至千分之1.5，將於今年底到期，財政部長莊翠雲日前宣布，經過跨部會溝通，財政部推出修法版本將是延長三年，財政部並於8月初預告修法，9月初完成預告程序，旋即送到政院。

根據昨日釋出的行政院會議程，今日院會上將通過財政部擬具證交稅條例修正草案，及當沖降稅延長三年修正案。據了解，由於當沖降稅年底就要到期，具有一定急迫性，且修法僅延長既有租稅優惠，爭議不大，因此速度相當快，順利排入院會討論。

當沖降稅最早追溯至2017年4月28日，當時實施一年，在屆期前修法第一次延長至2021年底，隨後又在屆期前修法延長三年至今年底。

財政部8月預告修法期間，主要蒐集到兩大意見。首先，業者建議當沖降稅至少延長五年，確保市場穩定；其次，業者建議財政部，長期而言，應研議「合理」證交稅率，才能建構台灣成為亞洲資產管理中心的發展基石。

財政部參考各界意見後仍認為，延長三年是較為合理的方案，等到屆期時再視政策目的是否達到、市場變化等綜合評估。

今日行政院會除證交稅條例外，也將一併通過財政部擬具的《土地稅法》第54條修正草案、《使用牌照稅法》第29條、第30條、第31條修正草案及《菸酒稅法》部分條文修正草案，亦即將有四大稅法通過政院，轉立法院審議。

這三項稅法修法主要是修正裁罰規定，給予稽徵機關更多裁量空間，舉例來說，未來牌照稅相關違規，或尚未過戶就再行出售土地等處罰，若情節屬輕微，可望適用較低罰則。