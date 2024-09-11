土地恢復農用 可免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

農地作農業使用不用繳地價稅，但若不作農用，將從變更使用隔年起，改按一般用地稅率課徵地價稅，甚至可能影響請領老農津貼資格。

台中市地稅局表示，遇到這種狀況仍可補救，只要申請恢復農用，就可重新免課地價稅。

地稅局舉例，有一名65歲林先生務農一輩子，沒想到等到要領老農津貼，卻沒法請領，一問之下，發現農地被課徵地價稅，因此不符合領取資格，趕緊前來求助。

地稅局發現，原來林先生曾將農地交由兒子經營露營區，因未作農用而須課徵地價稅，影響請領資格。

地稅局指出，林先生兒子經營的露營區，因為生意清淡已停止營業，建議林先生只要將土地恢復農用，重新申請，不僅可以重新免課地價稅，也不至於影響老農津貼請領資格。

地價稅 農地 露營區

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