土增稅優惠 要提出申請

地主出售土地時，須繳納土增稅，一般稅率在20%至40%不等，不過若符合自用住宅要件，優惠稅率10%，新竹稅務局提醒，納稅人應在土增稅繳納期限屆滿前申請適用優稅，逾期申請將無法適用。

新竹稅務局表示，一名竹科工程師老張今年5月出售自住房地並申報土增稅，稅單繳納期限只到6月30日，但他直到8月辦完過戶後才想起，當初忘記申請適用自用住宅用地稅率。

沒想到老張這一疏忽，因土地持有期間長達35年，土地漲價總數額超過前次移轉現值兩倍以上，適用40%一般稅率，必須多繳60萬元稅額。

稅務局表示，土增稅是針對土地所有權人土地，在移轉時因自然漲價所課徵的稅，以出售時的土地公告現值與前一次取得的土地公告現值漲價總數額、漲價倍數及持有時間，按累進稅率課徵。

若符合自用住宅用地要件，可在申報土增稅時勾選註明自用住宅字樣，申請按10%優惠稅率課徵。