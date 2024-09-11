企業獲KY公司配息 課營所稅

財政部高雄國稅局表示，在台灣上市櫃買賣或登錄興櫃的KY公司，性質上屬海外公司，依《所得稅法》規定，企業獲配KY公司股利，屬於海外所得，應一併納入計算營所稅。

高雄國稅局指出，公司投資其他國內企業時，獲得配發股利，屬投資收益，依規定不計入營利事業所得額課稅；但如果被投資公司為KY公司，情況就不一樣了，獲配股利就屬海外所得，對企業而言應計算營所稅。

國稅局解釋，非依我國《公司法》規定設立登記成立，也未經我國政府認許在境內營業，其公司註冊地在海外且未在國外證券市場掛牌交易，而在台灣上市櫃買賣或登錄興櫃的公司，一般稱為KY公司，是屬於外國公司，因此KY公司發放的股利為海外所得。

國稅局指出，依所得稅法規定，營利事業總機構在我國境內者，應就其在我國境內外全部營利事業所得，合併課徵營所稅，因此營利事業因投資KY公司所獲配股利，應併計課徵營所稅。

國稅局舉例，A公司在2022年獲配國內公司發放股利50萬元及KY公司發放股利30萬元，申報時誤以為股利80萬元皆適用所得稅法規定，可不計入所得額課稅，因此皆未申報在當年度營利事業所得額，經查獲後，核定其短漏報KY公司發放股利30萬元，補稅20%共計6萬元，並處以罰鍰。

此外，A公司之後想出售持有的KY公司股票，屬證券交易損益，目前停徵證所稅，但仍應依《所得基本稅額條例》規定，計入營利事業基本所得額計稅。