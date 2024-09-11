8月稅收1708億元 單筆贈與數十億、贈與稅暴衝創新高

財政部今日公布8月稅收1708億元，年增5億元，增幅0.3%。累計前8月稅收2兆5219億元，年增2.6%。與7月相比，贈與稅增加54億元、證券交易稅增加36億元較多，但綜所稅減少36億元、營所稅減少34億元。另房市相關稅收與證交稅成長都趨於收斂。

特別的，贈與稅部分，8月為70億元，創新高；年增54億元，增加3.2倍。財政部解釋，主要有較大的案子，贈與金額達數十億元。

房市相關稅目部分，8月土增稅79.93億元，契稅17.76億元，個人房地合一稅71.45億元，財政部統計處副處長劉訓蓉說明，雖然8月適逢民俗月，股市回檔修正，銀行因房貸趨於緊縮調控等因素，影響房市量能，但預售屋交屋潮挹注，新青安撥貸處於相對高檔，8月六都買賣移轉棟數呈現月減，但與去年相比仍年增21.4%，顯示自住需求仍強，加上建商購地、指標科技企業擴廠效應，不動產交易動能維持穩健。

8月土增稅、契稅、個人房地合一稅仍維持成長，但已趨於收斂。8月土增稅月減1.7%，年增12.1%，台中、新北、高雄增加較多，台北市仍年減，前8月年增21.7%，新北、桃園、台中增加較多。

契稅8月為歷年同期新高，年增19.3%，近半年增幅最少，高雄、台中、新北增加較多，前8月同樣是歷年同期新高，年增32.5%，高雄、新北、桃園增加顯著。

個人房地合一稅也是歷年同期月新高，年增八成二，連13個月雙位數正成長，高雄桃園台中增加比較多，累計前8月同創歷年同期新高，年增九成二，新北、台中、高雄增最多。

展望未來，因基期拉高，受到台股交易量縮，銀行房貸放款緊縮等因素影響，架上美國大選，地緣政治衝突，及貨幣政策方向變數可能影響房市表現，房市相關稅收變動幅度需持續觀察。

證交稅部分，8月實徵淨額257億元，為同期新高，比去年同月增加36億元，年增16.3%；累計前8月2003億元，也是同期新高，年增55.3%。劉訓蓉說，8月及前8月上市櫃股票平均每日成交值為4721億元、5037億元，年增20.4%、50.3%。

劉訓蓉指出，8月上旬台股先殺後拉，投資人心情大洗三溫暖，前五個交易日創下單日收盤最大跌幅與漲幅，後受到美國就業數據報喜，通膨放緩，減輕市場對經濟衰退擔憂，激勵台股上漲，月底指數收22268點。8月成交日均值為近半年首次低於5000億元，受成交均量下降影響，證交稅月減18.5%，但實徵淨額仍是同期新高，年增16.3%，延續連16個月雙位數正成長，增幅趨於收斂，僅高於去年5月與今年2月春節。