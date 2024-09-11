台股震盪帶動 8月證交稅連16個月雙位數正成長

財政部11日公布8月稅收1,708億元，年增0.3%，雖然綜所稅減少36億元、營所稅減少34億元，但贈與稅增加54億元、證交稅增加36億元較多，證交稅增幅更是寫下連16個月雙位數正成長。

今年累計前八月實徵淨額2兆5,219億元，年增2.6%；在達成率方面，累計前八月實徵淨額占累計分配預算數109.5%，占全年預算數78%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，八月股市受到美股重挫拖累，台股向下暴衝崩盤、兩天重挫2811點，台股先殺後拉，投資人大洗三溫暖，前五個交易日寫就寫下了最大跌幅跟漲幅，之後美國就業數據連續報喜、通膨放緩，減輕市場對經濟的擔憂，八月底指數收在2萬2,268點較七月小漲。

她分析，八月前後半個月表現不一樣，上半個月股市波動劇烈、放大交易量，日均量衝上5,128億元，但下半個月股市震盪量縮，日均量縮減至4,308億元，仍帶動八月證交稅257億元，與七月相比，受到日均成交值下降影響，實徵淨額比七月減少58億元，月減幅度58%，但證交稅實徵淨額仍為歷年同月新高，年增幅度寫下連續16個月雙位數正成長。