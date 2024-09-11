快訊

午休買不到飯學生躺校長室門口抗議 成功高中還原真相：誤會一場

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

台新金、新光金今開臨時董事會 台新出價至少拉到0.72以上

台股震盪帶動 8月證交稅連16個月雙位數正成長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部11日公布8月稅收1,708億元，年增0.3%，雖然綜所稅減少36億元、營所稅減少34億元，但贈與稅增加54億元、證交稅增加36億元較多，證交稅增幅更是寫下連16個月雙位數正成長。台股示意圖。本報資料照片
財政部11日公布8月稅收1,708億元，年增0.3%，雖然綜所稅減少36億元、營所稅減少34億元，但贈與稅增加54億元、證交稅增加36億元較多，證交稅增幅更是寫下連16個月雙位數正成長。台股示意圖。本報資料照片

財政部11日公布8月稅收1,708億元，年增0.3%，雖然綜所稅減少36億元、營所稅減少34億元，但贈與稅增加54億元、證交稅增加36億元較多，證交稅增幅更是寫下連16個月雙位數正成長。

今年累計前八月實徵淨額2兆5,219億元，年增2.6%；在達成率方面，累計前八月實徵淨額占累計分配預算數109.5%，占全年預算數78%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，八月股市受到美股重挫拖累，台股向下暴衝崩盤、兩天重挫2811點，台股先殺後拉，投資人大洗三溫暖，前五個交易日寫就寫下了最大跌幅跟漲幅，之後美國就業數據連續報喜、通膨放緩，減輕市場對經濟的擔憂，八月底指數收在2萬2,268點較七月小漲。

她分析，八月前後半個月表現不一樣，上半個月股市波動劇烈、放大交易量，日均量衝上5,128億元，但下半個月股市震盪量縮，日均量縮減至4,308億元，仍帶動八月證交稅257億元，與七月相比，受到日均成交值下降影響，實徵淨額比七月減少58億元，月減幅度58%，但證交稅實徵淨額仍為歷年同月新高，年增幅度寫下連續16個月雙位數正成長。

台股 綜所稅 證交稅 財政部

延伸閱讀

台股下跌33點 三大法人賣超63.74億元

市場觀望美大選辯論後續 台股量縮震盪創今年次低量

9月台股期指收平盤

電子股下挫台股翻黑收跌33點 量縮創今年單日次低量

相關新聞

台股震盪帶動 8月證交稅連16個月雙位數正成長

財政部11日公布8月稅收1,708億元，年增0.3％，雖然綜所稅減少36億元、營所稅減少34億元，但贈與稅增加54億元、...

遺囑寫「病逝」卻意外身亡...遺產會被充公？律師：爭議文字會有法律條件效力

有一位單身的女生寫一份遺囑，「如果我外出發生事故不幸我的財產（包括存款、保險、房產，等等）全部贈與我的乾姊姊OOO女士…」，日前她疑似心血管疾病在家病逝。

他25年前「借名買地」爽賺逾4千萬 國稅局抓包下場曝光

過去因為法規限制特定類別不動產的持有資格，像是農地只開放自耕農購買，導致「借人頭」(借名)狀況非常普遍，不過隨著時間過去...

房屋稅苗栗縣草案7萬多戶降稅 整體稅收估增4500萬

財政部房屋稅囤房稅2.0上路，苗栗縣務會議今天討論通過徵收率自治條例修正草案，住家用房屋改差別稅率，其中單一自住房屋稅率...

保單傳承節稅 別踩八紅線

愈來愈多企業家族透過保單傳承，不僅滿足資產分配意願，且能減少傳承糾紛，安永聯合會計師事務所昨（10）日提醒，實務上仍要小...

執業費用列報 有眉角

財政部台北國稅局表示，執行業務者的事務所地址與住所為同一地點，應依規定列報相關費用，計算執業所得時，要注意房屋租金、水電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。