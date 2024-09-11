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遺囑寫「病逝」卻意外身亡...遺產會被充公？律師：爭議文字會有法律條件效力

聯合新聞網／ 蘇家宏律師
立遺囑時最好避免用爭議文字，因為遺囑是具有法律效力的文件。示意圖／Ingimage
立遺囑時最好避免用爭議文字，因為遺囑是具有法律效力的文件。示意圖／Ingimage

有一位單身的女生寫一份遺囑，「如果我外出發生事故不幸我的財產（包括存款、保險、房產，等等）全部贈與我的乾姊姊OOO女士…」，日前她疑似心血管疾病在家病逝。

地方法院認定遺贈條件不成就，乾姊姊不能取得遺產，因為遺囑文字寫「外出發生事故」…

明天或「外出意外」哪一個先到？依照文字表面意義，都沒有到！

我覺得這位妹妹，立遺囑的心態可能是她覺得會「出事意外」離開人世時，這份遺囑就會發生功用，但沒想到出事意外和明天都沒來，安安靜靜的在家離開人世，結果因為遺囑這樣寫，遺產可能充公…

一般人對於死亡有所忌諱，所以在表達上，會有一些情境或描述，像是「外出意外」、「壽終正寢」、「在醫院病逝」…實際上是指他死亡之後，並非表達「法律上的條件」。

本件遺囑文字，如果立遺囑人有區分：自然死亡給OOO，意外死亡給XXX的話，就比較像是條件，如果只是寫如果我外出發生意外，似乎判給乾姊姊是符合立遺囑人真意。

尊重判決，上訴，是符合程序的做法！

這判決告訴我們，遺囑的內容很重要，沒有爭議的文字，執行起來比較順暢，也比較沒有爭議。

遺囑每個字的「威力」就是那麼強，溫暖與愛才能真正透過遺囑傳下去！

此刻，就是立遺囑最好的時刻。

◎本文內容已獲蘇家宏律師授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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