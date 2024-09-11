他25年前「借名買地」爽賺逾4千萬 國稅局抓包下場曝光

過去因為法規限制特定類別不動產的持有資格，像是農地只開放自耕農購買，導致「借人頭」(借名)狀況非常普遍，不過隨著時間過去，這類財產在移轉時經常遇到爭議，國稅局就在2014年發現民眾借名買土地，經過25年從1,400萬元漲到5,500萬元，賣給第三人卻沒有申報所得，最終慘被判定要補稅1,500萬元。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔表示，早期因財務規劃、預防未來債務風險等理由，或只為便宜行事而將合資購買的土地登記一人名下，使登記名義人非實際使用或收益之所有權人，即是所謂「借名登記」常見的情形，不只土地，就連股票、汽車等財產也經常是借名標的。

林志翔進一步解釋，所謂「借名登記」，即是將自己的財產「借」別人的「名」字來辦理登記，出借名字的人就是產權上的所有人稱為「出名人」，向他人借名字的人就是出資取得財產的實質稱為「借名人」，造成登記名義人非實際使用或收益的所有權人。

林志翔舉出實際案例，借名人甲1989年礙於農業發展條例限制，以新台幣1,400萬元向出賣人乙購入系爭土地，且後續未辦理所有權移轉登記，甲等到2013年發現土地價值跳躍式成長，委託乙用5,500萬元將土地轉賣給丙方，最終土地在2014年成功移轉。

移轉後卻被抓包，國稅局認定甲2014年度漏報其他所得約4,100萬元，即2014年售價減除1989年買入成本，應補稅約1,500萬元；但甲對判定不滿，提起訴願，主張所得稅法「個人及營利事業出售土地，其交易之所得免納所得稅」。

不過該案最終經法院判決，法官認為所得稅法適用範圍，應限於土地所有權人將其所有土地出售他人，其交易所得，始得免納所得稅，若未取得土地所有權，所執僅是土地登記請求權，其出售所獲增益，自非屬出售土地之交易所得，尚無從依所得稅法第4條第1項第16款規定免納所得稅。該案經高等行政法院、最高行政法院、憲法法庭一路被駁回。

林志翔表示，借名登記經常出現借名人請求返還時，無法舉證利己事實，像是過去僅做過口頭約定，以至於日後請求返還時發生爭議，亦可能產生財產及權利歸屬不一致，而造成持有、處分甚至是繼承時的稅務風險。

林志翔提醒，千萬不要以投機心態利用借名登記來規避應承擔的義務或責任，以免面臨更多的稅務、法律風險，安永家族辦公室專家團隊可以幫忙進行傳承規劃，降低風險以達財富永續。