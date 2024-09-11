贈與配偶房屋 要繳契稅
台中市地方稅務局表示，配偶之間贈與不動產雖免徵贈與稅，但並無免徵契稅規定，提醒民眾應記得在期限內完成報繳。
近日有民眾詢問台中市地稅局，先生贈與房屋給太太，是否須繳納契稅？
地稅局表示，配偶間贈與財產免徵贈與稅，但不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權者，應申報繳納契稅。
地稅局提醒，夫妻間相互贈與房屋，應由受贈人在契約成立日起算30日內申報繳納契稅，按房屋契價6%計算應繳納稅額。
稅務局提醒，未依規定期限申報契稅者，每超過三天，會加徵應納稅額1%的怠報金，最高以應納稅額為限，但不得超過1.5萬元。
另外若夫妻贈與標的為「土地」，則可選擇課徵或暫時不課土增稅，將來土地移轉第三人時，再以贈與前原規定地價或前次移轉現值為原地價，計徵土增稅。
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