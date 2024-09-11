參與都更 可享五項優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

都更時代來臨，勤業眾信資深會計師戴群倫昨（10）日提醒，都更涉及複雜稅務處理，從地價稅、房屋稅、土增稅、契稅，到投資都更的所得稅抵減，都可留意相關優惠稅制，並比較參與都更方式的租稅負擔。

財政部表示，舉例來說，更新後房屋稅可減半徵收，最長12年；另外，符合條件的土增稅及契稅也可減徵40%。

戴群倫表示，都更主要分為協議合建、權利變換等方式，可留意相關租稅負擔。另外她指出，像是差額價金稅務處理，及權利變換折價抵付營業稅負擔主體，使有意參與都市更新計畫的所有權人、實施者及資金提供者，通過專業稅務分析，規劃更為經濟的都更方案。

據內政部統計，今年第1季住宅平均屋齡32年，其中30年以上占52.37%，台灣位處地震帶，也掀起一波都更討論潮。勤業眾信聯合會計師事務所建議，應從「釐清都更運作模式」及「掌握法律稅務風險」兩面向思考。

房屋稅 都市更新 都更

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