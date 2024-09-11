執業費用列報 有眉角

財政部台北國稅局表示，執行業務者的事務所地址與住所為同一地點，應依規定列報相關費用，計算執業所得時，要注意房屋租金、水電瓦斯、電話與汽車等三大相關必要費用規範，以免遭剔除補稅。

台北國稅局表示，執行業務者的業務收入，減除房租或折舊、業務上使用器材設備折舊及修理費，或收取代價提供顧客使用的藥品、材料等成本、業務上雇用人員薪資、執行業務旅費及其他直接必要費用後，餘額為所得額，若遇到執業場所與住所同一處所，列報費用就要留意三大相關規定。

第一，執業須租用房屋，其中一部分非供執行業務使用，這部分應按面積比例計算，不能認列為租金；第二，水電瓦斯費方面，如無法明確劃分，則以二分之一計算；第三，住所裝設電話或日常使用的汽車，若是執行業務與家庭合用，相關費用以二分之一認列。

國稅局舉例，近期查獲某獨資律師事務所2022年執行業務所得案件，事務所負責人甲君違反規定，承租房屋供居住及執業使用，但在申報執行業務所得時，誤將房屋租金支出36萬元、水電瓦斯費2.6萬元及郵電費3.2萬元全數列報為事務所費用。

國稅局分析，因事務所同時作為居住使用，必須按規定分攤計算，甲君表達無法明確劃分相關費用是執業或住家使用，最終認定房屋供業務使用為60%、住宅用40%，用租金36萬乘上六成計算，剔除租金費用21.6萬元；水電瓦斯及郵電費以二分之一計算，分別剔除1.3萬元及1.6萬元，總計剔除24.5萬元並補稅。

國稅局提醒，執業者的執業地址與住所在同一處時，應依相關規定辦理，以免遭剔除補稅，影響權益。